Синоптики рассказали, какой будет погода на Крещение в Украине

Погода на Крещение в Украине / УНИАН

Погода в Украине в ночь с 18 на 19 января, на Крещение, ожидается самая морозная за весь период похолодания.

Как сообщил синоптик Роман Мурмыло, хоть в Украине и будет сильный мороз, снегопадов ожидать украинцам не стоит.

"Крещение без осадков и с хорошими морозами", – отметил Мурмыло, пишет Оbozrevatel.

По прогнозу синоптика, возможен большой разброс температур по всей стране. Днем термометр может показать до -4… -10, ночью – до -10… -15 градусов.

При этом Мурмыло отмечает, что зимняя погода в Украине в целом продержится чуть более недели – уже с 20 января ожидается легкое потепление и "плюсовая" температура днем.

О сильных морозах на Крещение, 19 января, предупреждает также синоптик Наталка Диденко в своем прогнозе на странице в Facebook.

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По ее данным, уже с 15 января в Украину начнет заходить серьезный холодный воздух арктического происхождения. Так, температура воздуха в ночные часы в течение 15-19 января будет составлять -13... -20 градусов, местами возможно до -20... -22 градусов.

Синоптики Украинского гидрометцентра на своем сайте отмечают, что и накануне праздника Крещение в Украине будет преобладать морозная и ясная погода, без осадков.

Температура воздуха в среднем по стране к праздничному дню установится около -14... -18 градусов, но в ряде областей ожидаются морозы до -20 градусов.

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