Синоптики рассказали, какой будет погода на Крещение в Украине

Эксперты дали детальный прогноз погоды на Крещение 19 января.
Погода в Украине в ночь с 18 на 19 января, на Крещение, ожидается самая морозная за весь период похолодания.
Как сообщил синоптик Роман Мурмыло, хоть в Украине и будет сильный мороз, снегопадов ожидать украинцам не стоит.
"Крещение без осадков и с хорошими морозами", – отметил Мурмыло, пишет Оbozrevatel.
По прогнозу синоптика, возможен большой разброс температур по всей стране. Днем термометр может показать до -4… -10, ночью – до -10… -15 градусов.
При этом Мурмыло отмечает, что зимняя погода в Украине в целом продержится чуть более недели – уже с 20 января ожидается легкое потепление и "плюсовая" температура днем.
О сильных морозах на Крещение, 19 января, предупреждает также синоптик Наталка Диденко в своем прогнозе на странице в Facebook.
Читайте такжеВ Украину ворвется новый опасный циклон: готовимся к снежной буре
По ее данным, уже с 15 января в Украину начнет заходить серьезный холодный воздух арктического происхождения. Так, температура воздуха в ночные часы в течение 15-19 января будет составлять -13... -20 градусов, местами возможно до -20... -22 градусов.
Синоптики Украинского гидрометцентра на своем сайте отмечают, что и накануне праздника Крещение в Украине будет преобладать морозная и ясная погода, без осадков.
Температура воздуха в среднем по стране к праздничному дню установится около -14... -18 градусов, но в ряде областей ожидаются морозы до -20 градусов.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Синоптики рассказали, сколько продержится 20-градусный мороз в Украине. Эксперты назвали самый холодный день января.
- Появился прогноз погоды на февраль. В Украину идут лютые морозы и снегопады.
- Синоптик дала неожиданный прогноз на 2021 год. Весна 2021 года может быть засушливой, предупредила Вазира Мартазинова.