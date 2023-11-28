Украину накрывает новый циклон: будут бушевать метели, снегопады и штормовой ветер

Синоптики объявили штормовое предупреждение - объявлен III уровень опасности.

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Прогноз погоды в Украине на 29 ноября / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Украине 29 ноября будет штормовой. Ожидаются сильные снегопады, метели, гололедица и ветер. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В этот день порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, на юге - до 25 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

Из-за снегопадов и метели в Ивано-Франковской и Закарпатской областях может сойти снежная лавина. Синоптики объявили III уровень опасности.

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По данным украинского синоптика Наталки Диденко, 29 ноября Украину накроет новый циклон Oliver.

"Температура воздуха ночью ожидается в пределах 0-5 градусов мороза, днем потеплеет до +2+6 градусов, только на Западе будет днем холоднее, 0-4 градуса мороза. В южной части Украины ночью +2+6, днем +7+14 градусов", - сообщает Диденко.

Прогноз погоды в Украине на 29 ноября / фото: ventusky

Погода 29 ноября

В Украине 29 ноября будет осложнение погодных условий. Синоптики прогнозируют снег в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях. На Западе будут метели. Ожидается гололед и гололедица. В этот день температура воздуха упадет до 6 градусов мороза на большинстве территорий.

"Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с, в южных областях местами 25 м/с", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -6

По данным meteoprog, 29 ноября Украину засыплет снегом, будут порывы и морозы. Самая низкая температура воздуха будет на территории Сумской области. Там температура воздуха опустится до -6...+ 3 градусов. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +7...+ 11 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 29 ноября / фото: meteoprog

Погода 29 ноября в Киеве

В Киеве 29 ноября будет осложнение погодных условий. Синоптики в этот день прогнозируют сильный снег с налипанием, гололед и гололедица. В этот день ветер будет юго-восточный с переходом на юго-западный, скорость 5-10 м/с, возможны порывы.

"Температура по области в течение суток от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 29 ноября / фото: meteoprog

Какой может быть погода в Украине зимой

Метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, какой может быть погода на Новый год 2024. Ноябрь и декабрь особо не будут отличаться от прошлогодних. По ее словам, январь 2024 года в Украине будет малоснежным, осадков практически не будет.

Синоптик Наталья Птуха также рассказала, что этой зимой будет меньше холодов и другие "сюрпризы". Температура воздуха зимой будет выше нормы. А сам период холодов будет короче.

Синоптики также дали прогноз погоды в Украине на зиму 2023-2024 и рассказали, что мороз ворвется в страну уже с 1 декабря. Синоптики прогнозируют, что эта зима будет достаточно сухой и осадков практически не ожидается.

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