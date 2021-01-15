Украину заморозило и замело снегом: сколько еще продлится погодный апокалипсис

Погода в Киеве и области также будет морозной и снежной / Фото Reuters

Погода в Украине серьезно ухудшилась. На перевальных участках снежный покров составил от 10 до 35 сантиметров. В большинстве областей продолжает идти снег.

В частности, небольшой снег наблюдается в Житомирской, Киевской, Черниговской, Ровенской, Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Черновицкой и Черкасской областях – тут выпало от 5 до 10 см снега. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

Температура воздуха на всей территории Украин колеблется от -10 градусов до -2, в Одесской области – от -12 до +2 градусов.

В Волынской, Донецкой, Киевской, Львовской, Ровненской, Черкасской областях на дорогах снег, в Днепропетровской и Николаевской областях - местами гололедица.

Состояние дорожного покрытия мокрое в Закарпатской области, во Львовской - на дороге снежная каша, в Ивано-Франковской - покрытие заснеженное.

В пресс-службе КГГА рассказали, что в течение ночи на дорогах Киева работали 413 единиц спецтехники для уборки снега.

Тем временем в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям предупредили, что сегодня в Украину пришли сильные морозы. Ночью ожидается до 12-18 градусов ниже нуля, в северных областях может похолодать до -21. Днем столбики термометров опустятся до 10-16 градусов мороза. Такая погода сохранится до 18 января.

Погода в Киеве также будет морозной, ночью температура упадет до -18 градусов, а днем - от -11 до -15. В Киевской области сегодня и завтра также ожидается значительное снижение температуры: ночью до 13-18 градусов мороза, местами до -21 мороза, днем - до -11...-16 мороза.

17-18 января холодная погода сохранится, предупреждает синоптик. Также есть угроза схода лавин в Карпатах.

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