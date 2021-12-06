Украину заморозит до -30°: синоптик дал ледяной прогноз и назвал сроки

/ vlasti.net

В январе 2022 года в Украине стоит ожидать настоящих зимних морозов, заявил народный синоптик Владимир Деркач.

Как подчеркнул он в комментарии изданию 20 хвилин, после достаточно теплого декабря наступит морозный январь.

"После теплого декабря придут морозы до -30 °C. Такую температуру ожидаем в январе и феврале. Но по сравнению с зимами сорок лет назад, эти морозы будут кратковременными", - говорит Деркач.

Отметим, что сильные морозы передавал народный синоптик Леонид Горбань. Он отмечал, что холоднее всего будет в феврале.

Ранее метеоролог Вера Балабух рассказала о том, что в Украине декабрь 2021 может быть на 1—2 градуса теплее, чем в среднем за период 1993—2016 годов, а январь и февраль — на 2—3 градуса.

Реклама

Читайте такжеАномалия на Новый год и весна в феврале: украинцам дали неожиданный прогноз

В интервью Фактам она подчеркнула, что в этой связи наступление весны в Украине может прийти раньше времени.

Читайте еще: