УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Украину заморозит до -30°: синоптик дал ледяной прогноз и назвал сроки

6 декабря 2021, 05:31
Прослушать новость
Остановить

После достаточно теплого декабре наступит морозный январь, предупредил Владимир Деркач.

зима, мороз
/ vlasti.net

В январе 2022 года в Украине стоит ожидать настоящих зимних морозов, заявил народный синоптик Владимир Деркач.

Как подчеркнул он в комментарии изданию 20 хвилин, после достаточно теплого декабря наступит морозный январь.

"После теплого декабря придут морозы до -30 °C. Такую температуру ожидаем в январе и феврале. Но по сравнению с зимами сорок лет назад, эти морозы будут кратковременными", - говорит Деркач.

Отметим, что сильные морозы передавал народный синоптик Леонид Горбань. Он отмечал, что холоднее всего будет в феврале.

Ранее метеоролог Вера Балабух рассказала о том, что в Украине декабрь 2021 может быть на 1—2 градуса теплее, чем в среднем за период 1993—2016 годов, а январь и февраль — на 2—3 градуса.

Реклама

Читайте такжеАномалия на Новый год и весна в феврале: украинцам дали неожиданный прогноз

В интервью Фактам она подчеркнула, что в этой связи наступление весны в Украине может прийти раньше времени.

Читайте еще:

viber
прогноз погоды Владимир Деркач Погода в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «Украину заморозит до -30°: синоптик дал ледяной прогноз и назвал сроки». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на декабрь 2021: Львам – удивительное везение, Скорпионам – зависть соперниковГороскоп на декабрь 2021: Львам – удивительное везение, Скорпионам – зависть соперников Гороскоп на сегодня 4 декабря 2021: Близнецам – риск травм, Тельцам – опасные соблазны, Водолеям - обманГороскоп на сегодня 4 декабря 2021: Близнецам – риск травм, Тельцам – опасные соблазны, Водолеям - обман Самые модные женские стрижки 2022, которые помогут открыть новую страницу в жизниСамые модные женские стрижки 2022, которые помогут открыть новую страницу в жизни Новый год 2022: подарки по знакам зодиака, которые помогут привлечь удачуНовый год 2022: подарки по знакам зодиака, которые помогут привлечь удачу Доллар по 60 гривен: эксперт дал пугающий прогноз и назвал причинуДоллар по 60 гривен: эксперт дал пугающий прогноз и назвал причину
05:31

Украину заморозит до -30°: синоптик дал ледяной прогноз и назвал сроки

05:02

Угроза оккупации Украины и газовый удар по Европе: эксперт объявил об опасной ситуацииВидео

04:47

С днем Вооруженных Сил Украины – открытки, картинки и поздравления защитникам

04:22

Попробуйте прямо сейчас: вкуснейший мясной салат на Новый год 2022 Карнавальная маска за 15 минутВидео

03:55

Украинцы активно уезжают на заработки за границу: названа ошеломляющая цифра за 2021 годВидео

Реклама
03:14

Поздравления с днем ангела Александра в прозе и стихах, душевные картинки именинникам

02:46

В Украине взвинтят цены на водку и пиво: когда ждать рекордной стоимости алкоголя

02:17

Дерзкая Вера Брежнева в одном топе показала пышную грудьВидео

01:45

Эксперты назвали два простых способа для проверки качества сметаны

01:16

Доллар "пробьет потолок": эксперт дал неожиданный прогноз и назвал срокиВидео

00:51

Приметы на 6 декабря: что нельзя делать в день Александра и как не попасть в бедуВидео

00:19

Гороскоп на сегодня 6 декабря 2021: Девам – хитрость, Весам – потери, Скорпионам - обидыВидео

05 декабря, воскресенье
23:55

Эти действия притягивают бедность: названы три вещи, которые нельзя делать с деньгамиВидео

23:52

Авария на Бурштынской ТЭС оказалась смертельной: погиб машинист

23:27

Диетолог назвала самые полезные продукты для диабетиков

23:00

В Киеве таксист высадил пьяных пассажиров за ненависть к украинскому языкуВидео

22:19

"Катастрофическое насилие в Украине": в США объяснили, как предотвратить агрессию РФВидео

22:17

В жуткой аварии погиб отец с детьми, за жизнь матери борются медики

21:55

Коронавирус унес жизнь украинского композитора и музыканта

21:28

Украину стремительно накроет опасная вирусаня эпидемия: названа причина и срокиВидео

Реклама
21:19

Резников обратился к США, Канаде и Британии из-за возможного нападения РФ

21:01

DZIDZIO признался, как переживает развод под прицелами камер

20:48

Цены на хлеб в Украине взлетят: когда и на сколько придется раскошелитьсяВидео

20:24

Самые красивые новогодние прически 2022, которыми невозможно не очароватьсяФотоВидео

19:54

В Карпатах на снегоходах заблудились трое мужчин: двух уже нашли

19:49

Украинцам светит резкий скачок тарифов: кому газ влетит в копеечкуВидео

19:35

Мракобесие в мозгах неизлечимомнение

19:22

Зимние каникулы: когда и сколько будут отдыхать школьники

19:17

Эпидемиолог предупредила украинцев об опасности из-за нового штамма ОмикронВидео

19:15

Украинцам добавят пенсии: Шмыгаль рассказал, кому и когда ждать прибавкиВидео

19:00

В Минздраве поведали о ситуации с коронавирусом в КиевеВидео

18:33

Чем можно заменить жирный майонез: рецепты вкусных соусов

18:28

Мэр Полтавы опозорился диким заявлением о войне на Донбассе и пожаловался на разрыв с РФ

17:53

Мощный циклон атакует Украину: завалит снегом, дороги превратит в "каток"Видео

17:45

Умер знаменитый продюсер и основатель Кинотавра

17:03

Под Николаевом нашли мертвым 9-летнего ребенка: в полиции рассказали, что случилосьВидео

16:54

Обвинения в нарушении границы: Минск грозит Киеву "крайне жесткими действиями"Видео

16:33

Лавров разразился обвинением против Украины по Донбассу и условием в адрес ФРГ и ФранцииВидео

16:24

В Турции ответили на истерику Путина из-за удара Bayraktar на ДонбассеВидео

15:42

Токсичные елки на Новый год: украинцев предупредили об опасностиВидео

Реклама
15:15

В Украине рухнули цены на самый популярный фруктВидео

14:47

Встречи Байдена и Путина не будет: в Кремле объяснили ситуацию по переговорам лидеров США и РФВидео

14:39

Метели и морозы -15: климатолог назвала дату снежного шторма в УкраинеВидео

14:30

"Мы с Украиной": в ЕС жестко предупредили Россию из-за угрозы вторженияВидео

13:23

Курс доллара в Украине рекордно взлетитВидео

13:14

Вторжение России в Украину обернется крахом СП-2: в ЕС предупредили Москву о мощном удареВидео

12:54

В Харькове блогер обматерил полицейского и плюнул ему в лицоВидео

12:18

Ушел со двора и пропал: в селе на Николаевщине нашли мертвым 9-летнего мальчика

12:15

Под Киевом полицейский разнес вдребезги "Таврию", погибли два человекаВидео

11:51

Военная атака РФ на Украину и диалог Байдена с Путиным: в США объявили о планах по защите КиеваВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять