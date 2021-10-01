Уютное тепло днем и изморозь ночью: прогноз погоды в Украине на начало октября

Прогноз погоды в Украине на начало октября / ua.depositphotos.com

В первые дни октября по ночам в Украине будут наблюдаться заморозки, а вот днем погода будет относительно теплой. Именно такой прогноз опубликовала в социальной сети Facebook известный синоптик Наталка Диденко.

"У нас облачность - над западной частью, а, следовательно, и заморозки там наименее вероятны. Моря, которые украинские, еще теплые после лета. Они медленно охлаждаются, поэтому прибрежные районы также избегают заморозков. Большая часть Украины все же будет подмерзать ночью из-за заморозков на почве, а кое-где и в воздухе", − написала Диденко.

Тем не менее, в начале октября она ожидает температуру от+11 до +16 градусов по шкале Цельсия, а в западных областях − от +14 до +18 градусов.

"К этим в целом дружественным градусам, присоединится повышенное атмосферное давление, сухая погода, солнце и роскошные утренние туманы (не путать с дымом бессовестных поджигателей. Немного дискомфорта добавит сильный ветер на западе Украины, в Крыму, Приазовье и на Луганщине", − сказала Диденко.

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"Днем предполагаются милые + 15 градусов. Ночью будет не так симпатично, кусачие +1+4 градуса. И еще и заморозки", − подытожила Диденко.

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Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что октбярь будет "двуликим" - нас ждет то почти сентябрьское тепло, то холодные ливни и ночные морозы. В целом, второй месяц осени должен быть холодным и относительно сухим.

В свою очередь, замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко заявил, что погода в Украине в октябре 2021 будет близкой к климатической норме, как и в сентябре. При этом в начале месяца не исключены заморозки, а позже ожидается снег – и не только в Карпатах.