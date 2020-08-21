В Киеве установили первый уровень опасности: что запретили жителям

Погода в Киеве - объявлен 1 уровень опасности - что нельзя делать / Киевская служба спасения

Погода в Киеве сегодня, 21 августа днем, будет опасной: Укргидрометцентр объявил в столице первый уровень опасности (так называемый желтый), так как на город идет сильная гроза.

Жителей столицы уже призвали отключить от сети все электроприборы, а телевизоры – от антенн, все окна нужно будет закрыть и не подходить к ним во время ненастья. Также запрещается браться за металлические входные двери.

Если гроза застала человека на улице или на природе, ему нельзя:

находиться на открытой местности;

прятаться под высокими деревьями – лучше под невысокими кустами или под скалами (если речь о природе);

скапливаться в большие группы людей: лучше максимально разойтись друг от друга;

носить что-то металлическое: все металлические предметы лучше снять и отложить подальше;

купаться и вообще находиться вблизи водоемов.

Автомобиль во время грозы ни в коем случае не рекомендуется парковать под большими деревьями или рекламными щитами и прочими подобными конструкциями.

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