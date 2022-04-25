В Украину идет невероятная жара и сильные грозы

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине будет невероятно теплой во вторник, 26 апреля. По прогнозу синоптиков, только в западных регионах немного похолодает.

Синоптики Украинского гидрометцентра предупреждают о дождях с грозами.

На востоке, центре и юге страны ожидается +18… +23 градуса. Ночью ртутные столбики сползут до +8… +10.

На западе Украины похолодает до +13… +15 градусов днем, +6… +8 – в ночные часы.

В северных регионах и Киевской области в светлое время суток термометры покажут +15… +18 градусов, ночью будет +8… +11.

Дожди пройдут в Житомирской и Киевской областях, на севере и местами – западе Украины.

В некоторых местах они будут сопровождаться грозами.

В Киеве 26 апреля возможна гроза. Похолодает до +15… +17 градусов. Ночью в столице ожидается +9... +11 градусов.

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