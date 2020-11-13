В Украину идут снегопады: синоптики назвали дату​

В Украину идет снег / УНИАН

​Погода в Украине в ближайшие выходные будет холодной и сухой. Синоптики предупреждают, что на выходных в страну все же прорвется фронт и местами пройдут снегопады.

"Антициклон еще будет махать лапами и отгонять осадки. И только по северу Украины атмосферный фронт черкнет небольшим дождем и кое-где даже мокрым снегом", – рассказала синоптик Наталья Диденко.

14 октября воздух максимально прогреется до +7...+9 градусов. Теплее всего будет на западе, холоднее всего – на севере. Там температура воздуха опустится до +1...+3 градусов.

В Киеве возможен дождь или мокрый снег. Температура воздуха +4...+ 6 градусов тепла.

Погода в Украине на субботу, 14 октября:

Ужгород – +6... +8

Львов –+7... +9

Ивано-Франковск – +7...+9

Тернополь – +6... +8

Черновцы – +6... +8

Хмельницкий – +6...+8

Луцк – +6... +8

Ровно – +6... +8

Житомир – +6... +8

Винница – +5 ... +7

Одесса – +6... +8

Николаев – +6... +8

Херсон – +6... +8

Симферополь – +9 ... +11

Кропивницкий – +5...+7

Черкассы – +5 ... +7

Чернигов – +2... +4

Сумы – +1... + 3

Полтава – +2... +4

Днепр – +3... +5

Запорожье – +6... +8

Донецк – +5 ... +7

Луганск – +5 ... +7

Харьков – +2... +4

Киев – +4... +6

Кроме того, народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что в декабре в Украине дожди будут идти вперемешку со снегопадами, хотя количество осадков все равно будет меньше нормы.​

По прогнозу Горбаня, первый снег с дождем украинцы могут ожидать уже 6 декабря. Дневная температура в это время будет держаться на уровне +4…+5 градусов, а ночью – около нуля градусов.​

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