В Украину идут снегопады: синоптики назвали дату​

Синоптики предупредили украинцев о похолодании и снежной погоде.
Погода в Украине в ближайшие выходные будет холодной и сухой. Синоптики предупреждают, что на выходных в страну все же прорвется фронт и местами пройдут снегопады.
"Антициклон еще будет махать лапами и отгонять осадки. И только по северу Украины атмосферный фронт черкнет небольшим дождем и кое-где даже мокрым снегом", – рассказала синоптик Наталья Диденко.
14 октября воздух максимально прогреется до +7...+9 градусов. Теплее всего будет на западе, холоднее всего – на севере. Там температура воздуха опустится до +1...+3 градусов.
В Киеве возможен дождь или мокрый снег. Температура воздуха +4...+ 6 градусов тепла.
Погода в Украине на субботу, 14 октября:
- Ужгород – +6... +8
- Львов –+7... +9
- Ивано-Франковск – +7...+9
- Тернополь – +6... +8
- Черновцы – +6... +8
- Хмельницкий – +6...+8
- Луцк – +6... +8
- Ровно – +6... +8
- Житомир – +6... +8
- Винница – +5 ... +7
- Одесса – +6... +8
- Николаев – +6... +8
- Херсон – +6... +8
- Симферополь – +9 ... +11
- Кропивницкий – +5...+7
- Черкассы – +5 ... +7
- Чернигов – +2... +4
- Сумы – +1... + 3
- Полтава – +2... +4
- Днепр – +3... +5
- Запорожье – +6... +8
- Донецк – +5 ... +7
- Луганск – +5 ... +7
- Харьков – +2... +4
- Киев – +4... +6
Кроме того, народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что в декабре в Украине дожди будут идти вперемешку со снегопадами, хотя количество осадков все равно будет меньше нормы.
По прогнозу Горбаня, первый снег с дождем украинцы могут ожидать уже 6 декабря. Дневная температура в это время будет держаться на уровне +4…+5 градусов, а ночью – около нуля градусов.
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