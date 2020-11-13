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В Украину идут снегопады: синоптики назвали дату​

13 ноября 2020, 18:08

Синоптики предупредили украинцев о похолодании и снежной погоде.

В Украину идет снег / УНИАН

Погода в Украине в ближайшие выходные будет холодной и сухой. Синоптики предупреждают, что на выходных в страну все же прорвется фронт и местами пройдут снегопады.

"Антициклон еще будет махать лапами и отгонять осадки. И только по северу Украины атмосферный фронт черкнет небольшим дождем и кое-где даже мокрым снегом", – рассказала синоптик Наталья Диденко.

14 октября воздух максимально прогреется до +7...+9 градусов. Теплее всего будет на западе, холоднее всего – на севере. Там температура воздуха опустится до +1...+3 градусов.

В Киеве возможен дождь или мокрый снег. Температура воздуха +4...+ 6 градусов тепла.

Погода в Украине на субботу, 14 октября:

  • Ужгород – +6... +8
  • Львов –+7... +9
  • Ивано-Франковск – +7...+9
  • Тернополь – +6... +8
  • Черновцы – +6... +8
  • Хмельницкий – +6...+8
  • Луцк – +6... +8
  • Ровно – +6... +8
  • Житомир – +6... +8
  • Винница – +5 ... +7
  • Одесса – +6... +8
  • Николаев – +6... +8
  • Херсон – +6... +8
  • Симферополь – +9 ... +11
  • Кропивницкий – +5...+7
  • Черкассы – +5 ... +7
  • Чернигов – +2... +4
  • Сумы – +1... + 3
  • Полтава – +2... +4
  • Днепр – +3... +5
  • Запорожье – +6... +8
  • Донецк – +5 ... +7
  • Луганск – +5 ... +7
  • Харьков – +2... +4
  • Киев – +4... +6

Кроме того, народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что в декабре в Украине дожди будут идти вперемешку со снегопадами, хотя количество осадков все равно будет меньше нормы.​

По прогнозу Горбаня, первый снег с дождем украинцы могут ожидать уже 6 декабря. Дневная температура в это время будет держаться на уровне +4…+5 градусов, а ночью – около нуля градусов.​

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • Синоптик рассказал, какой ждать погоды на Новый год 2021. По словам Владимира Деркача декабрь будет довольно теплый, даже ночью столбики термометра не будут опускаться ниже нулевой отметки.
  • Народный синоптик Леонид Горбань предупреждает, что ноябрь принесет украинцам резкое похолодание. А также рассказал, когда ждать снегопадов в Украине.
  • Эксперт рассказал, какой будет зима в Украине.

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