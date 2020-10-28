УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Виноват COVID-19: метеорологи объяснили, почему прогнозы погоды стали менее точными

28 октября 2020, 11:06

Оказалось, что существует связь между прогнозом погоды и пандемией коронавируса.

самолеты
В небо поднимается меньше самолетов / Reuters

Точность прогнозов погоды в мире существенно снизилась. Причина этого в том, что из-за пандемии коронавируса в небо поднимается значительно меньшее количество самолетов.

Об этом заявили во Всемирной метеорологической организации.

Обычно около 40 мировых авиаперевозчиков предоставляют данные из своих самолетов о температуре воздуха, силе и направлении ветра, которые используются для прогнозирования погоды. На данный момент отсутствуют около 90 погодных данных, которые обычно поступают от самолетов.

Как сообщил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас, компании и организации, которые занимаются прогнозированием погоды, пытались компенсировать недостаток данных с самолетов. Однако негативного влияния на точность прогнозов избежать все же не удалось.

К слову, от точности прогнозов погоды зависит работа и самих авиакомпаний — эти данные используются для оценки рисков для полетов, а также для планирования их рентабельности.

В рамках Международной ассоциации воздушного транспорта сейчас планируют углубить сотрудничество в этом направлении.

Погода в Украине - последние новости:

  • В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что погода в Киеве испортится в последний день октября – серьезно похолодает и задождит. А 28-29 октября максимальная дневная температура воздуха в столице ожидается около +15 градусов, существенных осадков не будет.
  • Погода в ноябре 2020 в Украине будет аномально теплой, температурные показатели будут выше нормы, а количество осадков – наоборот, ниже нормы.
  • Синоптик рассказал, какой будет погода в Украине в декабре и ждать ли снега.
самолет прогноз погоды коронавирус метеоролог пандемия коронавируса новости Украины и мира
Сейчас вы просматриваете новость «Виноват COVID-19: метеорологи объяснили, почему прогнозы погоды стали менее точными». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

11:07
Украине и России грозит потеря Крыма – эксперт
11:06
Виноват COVID-19: метеорологи объяснили, почему прогнозы погоды стали менее точными
10:51
Зубная боль может быть признаком критического состояния Видео
10:51
В Steam началась распродажа серии Far Cry — скидки до 80% Видео
10:45
Коронавирус и потеря обоняния – что делать и сколько дней длится Видео
Реклама
10:35
В Киеве испортится погода: синоптик раскрыл, чего ожидать Видео
10:34
НАТО защитит Украину от интервенции - американский военный Видео
10:30
Ляшко "пролетел" мимо Рады: ЦИК подсчитала 100% бюллетеней Видео
10:13
Новые возможности и риски: что даст Украине Крымская платформа мнение
10:07
Бюджетный и классический рахат лукум – рецепты на Хэллоуин Видео
09:57
Как сохранить здоровье легких во время пандемии COVID-19: пульмонолог назвал 5 способов Видео
09:50
Коронавирус в Украине установил антирекорд по числу жертв болезни за сутки Видео
09:44
Гороскоп на 29 октября для всех: пруха, вещий сон и удар по настроению Видео
09:36
Пятна на Солнце размером с Землю продолжают расти: как скажется на самочувствии Видео
09:29
Почему провалился Северный поток-2: российский политолог дал ответ
08:52
Коронавирус в Киеве ускорил темп и пересек "красную линию"
08:33
Два фашизоидных диктатора - Лукашеску и Пол Пут - нашли друг друга мнение
08:24
"Много вякали": офицер НАТО объяснил, зачем Путину смерть Навального и Тесака Видео
08:17
Второе октябрьское полнолуние 2020: точное время и главные лузеры дня
07:49
Обама дал Путину "зеленый свет" на аннексию Крыма - офицер НАТО Видео
Реклама
07:25
Кто победит на выборах в США: американский политолог дал прогноз Видео
07:22
Венгерская наглость: чем закончится новый конфликт Киева и Будапешта мнение
07:21
Гороскоп на 28 октября для всех: карьерный крах и выгодные покупки Видео
06:56
Семья Садового заразилась коронавирусом
06:56
Главный итог выборов - в Украине есть голосование, но нет демократии мнение
06:34
Минздрав планирует проводить миллион тестирований на COVID-19 за месяц Видео
06:27
В моду на осень-зиму пришли ковбойские сапоги ослепительной красоты: фото Фото
06:08
Венедиктова поставила "неуд" НАБУ, САП и ГБР и установила дедлайны Видео
06:00
Россия уйдет из Донбасса, если Украина сделает решительный шаг – эксперт Видео
05:19
Поймать удачу на хвост с начесом: календарь стрижек на ноябрь 2020
04:50
Ученые выяснили, чем опасна для тела диетическая газировка
04:22
Самые модные прически на короткие волосы 2020 на каждый день - фото Фото
04:06
Сформируется ли коллективный иммунитет к COVID-19: ученые дали неутешительный прогноз Видео
03:37
Хэллоуин заглянул в GOG - праздничная распродажа со скидками до 90 %
03:30
Эксперт объяснил, почему Путин не поможет Армении в Нагорном Карабахе Видео
03:04
Как выйти из токсичных отношений, если вы все еще любите Видео
02:30
Сексолог рассказала, что нужно есть для сильного возбуждения
01:49
У Земфиры обнаружили коронавирус: что известно о ее состоянии
01:33
Чем может обернуться провал "слуг" на местных выборах – прогноз эксперта
01:03
Вдох носом, выдох ртом: почему именно так нужно дышать во время занятий спортом Видео
Реклама
00:32
В Украине планируют выявлять коронавирус новыми методами​ Видео
00:19
Открытки с Днем бабушек и дедушек и теплые слова бабушке и дедушке в прозе и стихах
27 октября, вторник
23:57
Коронавирус в Украине 27 октября преодолел новую жуткую отметку Видео
23:56
Решение КСУ о декларациях и доходах чиновников: у Зеленского сделали заявление Видео
23:27
Словацкий блогер записал видеообращение незадолго до смерти от COVID-19 Видео
23:15
СМИ узнали детали скандального решения КСУ по антикоррупционным законам Видео
23:00
Тест скорости интернета: простые способы
22:52
В Офисе президента прошлись по решению суда насчет Сытника
22:28
Ученые назвали "сроки действия" иммунитета от опасного коронавируса Видео
22:27
Удар по безвизу с ЕС: у Зеленского оценили решение КСУ по незаконному обогащению Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять