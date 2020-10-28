Виноват COVID-19: метеорологи объяснили, почему прогнозы погоды стали менее точными

Оказалось, что существует связь между прогнозом погоды и пандемией коронавируса.
Точность прогнозов погоды в мире существенно снизилась. Причина этого в том, что из-за пандемии коронавируса в небо поднимается значительно меньшее количество самолетов.
Об этом заявили во Всемирной метеорологической организации.
Обычно около 40 мировых авиаперевозчиков предоставляют данные из своих самолетов о температуре воздуха, силе и направлении ветра, которые используются для прогнозирования погоды. На данный момент отсутствуют около 90 погодных данных, которые обычно поступают от самолетов.
Как сообщил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас, компании и организации, которые занимаются прогнозированием погоды, пытались компенсировать недостаток данных с самолетов. Однако негативного влияния на точность прогнозов избежать все же не удалось.
К слову, от точности прогнозов погоды зависит работа и самих авиакомпаний — эти данные используются для оценки рисков для полетов, а также для планирования их рентабельности.
В рамках Международной ассоциации воздушного транспорта сейчас планируют углубить сотрудничество в этом направлении.
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