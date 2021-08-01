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Жуткая жара таки отпустит Украину: синоптики рассказали, какой погоды ждать в августе

1 августа 2021, 10:08
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В августе больше не будет жары под 40 градусов тепла, считают синоптики Укргидрометцентра.

лето,жара
В августе средняя температура воздуха должна составить от 20 до 25 градусов тепла - синоптики/ УНИАН

Погода в Украине в августе принесет украинцам долгожданное освобождение от жары. Синоптики обещают, что средняя температура воздуха в последний месяц лета составит 20-25 градусов тепла. В Карпатах – 16-18 градусов со знаком плюс. Причем эти показатели превышают климатическую норму на 1-1,5 градуса.

Как указано в прогнозе, составленном специалистами Укргидрометцентра на август, украинцы смогут отдохнуть от жары. Средняя температура должна составить от +20 до +25 градусов тепла.

Количество осадков должно составить 31-80 мм. На Прикарпатье – местами 95-99 мм. Данные показатели находятся в пределах нормы.

Согласно наблюдениям синоптиков за долгие годы, обычно в августе средняя температура воздуха – от +18 до +22 градусов. На юге, востоке и в Крыму – 23-24 градусов. А вот на высокогорье Карпат только 13 градусов тепла.

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Абсолютный минимум – от 0 до +7, а на юге от +8 до +13. В северных, центральных и восточных областях бывало и до 2 градусов мороза.Читайте такжеУкраину на выходных ждет опасная погода: налетит шторм и град со шквалами

Специалисты фиксировали в августе и максимальную жару – от +35 до +39 градусов. Причем на юге, востоке, большинстве центральных областей, а также на Черниговщине и Тернопольщине и вовсе бывало от 40 до 42 градусов жары. В горных районах – 30-35 градусов, на высокогорье Карпат – 26-28 градусов.

Что касается осадков, средний показатель за август обычно составляет 30-69 мм. В южных областях – 24-28 мм, на Прикарпатье, Закарпатье и горах Крыма – 70-97 мм. В горных районах Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой области объем осадков местами 104-120 мм.

Погода в Украине на август

Согласно прогнозам синоптиков на август, в первые две недели месяцаукраинцев ожидают" температурные качели". Ожидается, что в Киеве, Харькове, Одессе Днепре и Николаеве будет либо жарко, либо очень жарко. Напротив, в Луцке, Чернигове и Львове летний зной периодически будет сменяться похолоданиями.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что жара в Украине уже не такая мощная, какой была совсем недавно. В первых числах августа ожидается снижение температуры воздуха. Каким бы не был зной днем, ночью ожидается свежий воздух. Температура будет колебаться от +28 до +33 градусов.

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Укргидрометцентр Погода в Украине
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