Зима опоздала: синоптик дал "ледяной" прогноз и назвал сроки похолодания

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В Украине во вторник прогнозируется всплеск тепла, температура днем поднимется до 7-9 градусов тепла. При этом интенсивность осадков увеличится.

Как рассказал в своем Facebook синоптик Виталий Постригань, в среду атмосферный фронт откроет доступ холодному воздуху, температура воздуха снизится.

По его прогнозу, в четверг температура продолжит снижаться. Кроме дождей стоит ожидать мокрый снег и ледяной дождь.

Синоптик говорит, что к пятнице осадки утихнут, а на выходных стоит ждать захода новой порции тепла. Температурный фон повысится до 3-8 градусов тепла.

"По предварительным оценкам, зимний режим погоды, со всеми его атрибутами не прогнозируем еще две недели", - добавил Постригань.

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Ранее метеоролог Вера Балабух рассказала о том, что в Украине декабрь 2021 может быть на 1—2 градуса теплее, чем в среднем за период 1993—2016 годов, а январь и февраль — на 2—3 градуса.

В интервью Фактам она подчеркнула, что в этой связи наступление весны в Украине может прийти раньше времени.

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