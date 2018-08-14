Когда украинцев ждет новый метеоудар: опубликован календарь магнитных бурь

Ожидаются новые магнитные бури / фото: donbass.ua

Вскоре Землю вновь накроют магнитные бури - пик метеоудара придется на эту неделю. Сильные бури, по словам экспертов, начнутся

С 17 по 21 августа ожидаются магнитные бури, в эти дни возможны проблемы со здоровьем, сбои в работе трансляций и мобильной связи.

Отметим, что магнитную бую также стоит ожидать в начале следующего месяца. Метеозависимым стоит быть осторожными 3 сентября.

При этом магнитные бури провоцируют ухудшение здоровья у людей с сердечными заболеваниями, другие люди могут страдать от мигреней и бессонницы.

Напомним, ранее "Главред" писал о симптомах при магнитных бурях и как помочь себе при магнитных бурях. В частности, прежде всего стоит обратить внимание на питание. В дни магнитных бурь нужно избегать переедания – оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Как известно, в ночь с воскресенья на понедельник — с 12 на 13 августа, жители Украины и всех стран Северного полушария Земли стали свидетелями одного из самых масштабных звездопадов года — метеорного потока Персеиды.