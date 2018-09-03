Счастливчики Водолеи и лузеры Козероги. Гороскоп на сентябрь-2018 для каждого знака Зодиака

Сентябрь будет успешным для Водолея / rabstol.net

Любимчиками сентября станут Львы, Водолеи, Скорпионы и Тельцы.Об этом в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс.

Водолеев ждет блестящий период. Им будет сопутствовать удача во всех их начинаниях, поэтому это хорошее время для старта новых проектов и планов, смены работы или даже профессии. Не стоит бояться радикальных изменений во всех сферах жизни. Единственное, лучше воздержаться от занятий экстремальными видами спорта, есть опасность травм.

Львам тоже стоит приготовиться к хорошему плодотворному и творческому периоду. У них могут складываться прекрасные заграничные поездки и дальние путешествия. В этот период они могут встретить любовь всех их жизни. Зачатые Львами в сентябре дети могут оказаться гениями.

Читайте такжеГороскоп на сентябрь-2018: подробный прогноз На Скорпионов в сентябре просто будет падать "манна небесная". Внезапно они могут стать миллионерами, поэтому стоит обязательно попытать удачу в лотерее. Этот знак ждет полнейшая удача, в том числе в финансовых и коммерческих делах. Нужны люди и контакты будут появляться на горизонте сами собой.

У Тельцов тоже будет блестящий плодотворный месяц, особенно это будет касаться их финансов и деятельности. Тельцам, как никому другому, в сентябре благоприятно менять направление своей деятельности и место работы, поэтому в этой сфере можно и нужно рисковать.

Не повезет в сентябре Козерогам, Ракам, Овнам и Весам, они будут лузерами месяца.

Сложный период ждет Козерогов. Этому знаку лучше не принимать важных решений, их могут подставить или "кинуть". Козерогам не стоит в сентябре вкладывать деньги в недвижимость или делать другие крупные финансовые вложения. В сентябре им лучше расслабиться и уехать в санаторий или на курорт.

У Раков тоже сложится не очень благоприятная ситуация. У них очень высок риск ссоры с друзьями или близкими людьми. Поэтому лучше избежать пьянок, застолий и встреч. У представителей этого знака Зодиака могут затормозиться их планы и проекты или воплощаться в жизнь не так, как бы им хотелось.

Читайте такжеВеликолепный месяц: астролог рассказал, каким будет сентябрь-2018Следует приготовиться к непростым ситуациям и Овнам, в первую очередь - с родственниками. У них велик риск судебных разбирательств и противостояния. Сложные отношения могут сложиться и с соседями. У Овнов-спортсменов есть высокий риск получения травм.

Не повезет в сентябре и Весам. Их ждут непростые времена в любовных делах – супруги могут изменять, а одиноким Овнам встретятся альфонсы. Сентябрь – плохой месяц для карьеры и финансовых дел, поэтому лучше отказаться от планов на смену работы или крупных вложений.

Нейтральный месяц ждет Рыб, Дев, Стрельца и Близнецов.

Сентябрь для Рыб будет неплохим. Звезды им сулят поездки на отдых и фарт в плане личных отношений. В то же время, в первой половине месяца могут быть сложные ситуации с деньгами. Потому им следует быть очень осторожными в инвестициях.

Похожая ситуация будет и у Дев. Первая половина сентября будет блестящей - хорошо будет складываться ситуация на работе и в бизнесе. С 21 сентября есть риск стать жертвой воров, обманщиков, шарлатанов, потому не стоит поддаваться финансовым соблазнам. Кроме того, с финансами у этого знака будет проблематично.

Читайте такжеКакой знак Зодиака притягивает деньгиДвойственный месяц ждет и Стрельцов. В первой половине месяца Стрельцам сложно будет найти поддержку, возможны конфликты, особенно с соседями. Благоприятной будет вторая половина месяца, когда будут возможны удачные поездки, приключения, трудоустройство. Отношения с близкими людьми, семьей, любимыми в этот период будут идеальными.

У Близнецов удачной будет первая половина месяца, особенно удача будет сопутствовать в работе и финансовых делах. В этот период возможны хорошие вложения и выгодные покупки, например, недвижимости или авто. Но во второй половине месяца представители этого знака столкнутся со сложными ситуациями на работе – им тяжело будет вписываться в сроки, из-за чего могут быть проблемы с начальством. Также в конце месяца Близнецам следует быть аккуратными, потому что для них наступит крайне аварийный период.