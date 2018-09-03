Счастливчики Водолеи и лузеры Козероги. Гороскоп на сентябрь-2018 для каждого знака Зодиака

3 сентября 2018, 06:38

Козерогов, Раков, Овнов и Весов ждет сложный месяц.

Знаки Зодиака_астрология
Сентябрь будет успешным для Водолея / rabstol.net

Любимчиками сентября станут Львы, Водолеи, Скорпионы и Тельцы.Об этом в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс.

Водолеев ждет блестящий период. Им будет сопутствовать удача во всех их начинаниях, поэтому это хорошее время для старта новых проектов и планов, смены работы или даже профессии. Не стоит бояться радикальных изменений во всех сферах жизни. Единственное, лучше воздержаться от занятий экстремальными видами спорта, есть опасность травм.

Львам тоже стоит приготовиться к хорошему плодотворному и творческому периоду. У них могут складываться прекрасные заграничные поездки и дальние путешествия. В этот период они могут встретить любовь всех их жизни. Зачатые Львами в сентябре дети могут оказаться гениями.

Читайте такжеГороскоп на сентябрь-2018: подробный прогноз На Скорпионов в сентябре просто будет падать "манна небесная". Внезапно они могут стать миллионерами, поэтому стоит обязательно попытать удачу в лотерее. Этот знак ждет полнейшая удача, в том числе в финансовых и коммерческих делах. Нужны люди и контакты будут появляться на горизонте сами собой.

У Тельцов тоже будет блестящий плодотворный месяц, особенно это будет касаться их финансов и деятельности. Тельцам, как никому другому, в сентябре благоприятно менять направление своей деятельности и место работы, поэтому в этой сфере можно и нужно рисковать.

Не повезет в сентябре Козерогам, Ракам, Овнам и Весам, они будут лузерами месяца.

Сложный период ждет Козерогов. Этому знаку лучше не принимать важных решений, их могут подставить или "кинуть". Козерогам не стоит в сентябре вкладывать деньги в недвижимость или делать другие крупные финансовые вложения. В сентябре им лучше расслабиться и уехать в санаторий или на курорт.  

У Раков тоже сложится не очень благоприятная ситуация. У них очень высок риск ссоры с друзьями или близкими людьми. Поэтому лучше избежать пьянок, застолий и встреч. У представителей этого знака Зодиака могут затормозиться их планы и проекты или воплощаться в жизнь не так, как бы им хотелось.

Читайте такжеВеликолепный месяц: астролог рассказал, каким будет сентябрь-2018Следует приготовиться к непростым ситуациям и Овнам, в первую очередь - с родственниками. У них велик риск судебных разбирательств и противостояния. Сложные отношения могут сложиться и с соседями. У Овнов-спортсменов есть высокий риск получения травм.

Не повезет в сентябре и Весам. Их ждут непростые времена в любовных делах – супруги могут изменять, а одиноким Овнам встретятся альфонсы. Сентябрь – плохой месяц для карьеры и финансовых дел, поэтому лучше отказаться от планов на смену работы или крупных вложений.

Нейтральный месяц ждет Рыб, Дев, Стрельца и Близнецов.

Сентябрь для Рыб будет неплохим. Звезды им сулят поездки на отдых и фарт в плане личных отношений. В то же время, в первой половине месяца могут быть сложные ситуации с деньгами. Потому им следует быть очень осторожными в инвестициях. 

Похожая ситуация будет и у Дев. Первая половина сентября будет блестящей - хорошо будет складываться ситуация на работе и в бизнесе. С 21 сентября есть риск стать жертвой воров, обманщиков, шарлатанов, потому не стоит поддаваться финансовым соблазнам. Кроме того, с финансами у этого знака будет проблематично.

Читайте такжеКакой знак Зодиака притягивает деньгиДвойственный месяц ждет и Стрельцов. В первой половине месяца Стрельцам сложно будет найти поддержку, возможны конфликты, особенно с соседями. Благоприятной будет вторая половина месяца, когда будут возможны удачные поездки, приключения, трудоустройство. Отношения с близкими людьми, семьей, любимыми в этот период будут идеальными.

У Близнецов удачной будет первая половина месяца, особенно удача будет сопутствовать в работе и финансовых делах. В этот период возможны хорошие вложения и выгодные покупки, например, недвижимости или авто. Но во второй половине месяца представители этого знака столкнутся со сложными ситуациями на работе – им тяжело будет вписываться в сроки, из-за чего могут быть проблемы с начальством. Также в конце месяца Близнецам следует быть аккуратными, потому что для них наступит крайне аварийный период.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
гороскоп Влад Росс гороскоп сентябрь 2018
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
07:59
Издательство "Ранок" разместило в открытом доступе электронные версии учебниковновости компании
07:58
Главное проклятие: почему Россия неизбежно развалится мнение
07:44
В московском метро застрелили полицейского
07:21
Макрон рассказал о мечте Путина
07:12
Кость Бондаренко: Якби війни не було, Порошенку б довелося її придумати
06:55
Чего ждать осенью: семь главных интриг нового политического сезона мнение
06:38
Счастливчики Водолеи и лузеры Козероги. Гороскоп на сентябрь-2018 для каждого знака Зодиака
06:13
Украине грозит продовольственный кризис
05:44
Мат, секс, бухло и нехилая драма: "Ленинград" выпустил клип к песне "Страшная месть"
05:16
Убийство Захарченко: дипломат спрогнозировал последствия для Донбасса
04:41
Россиянин поджег гостя, чтобы тот быстрее уходил домой
04:10
Британская "Ким Кардашьян" ошеломила поклонников пикантным фото внушительного бюста
03:42
Медики рассказали, кому и чем вредны свежие помидоры
03:36
Эксперт рассказал, по кому серьезно ударят проблемы с госбюджетом
03:01
Настойчивый бегун потерял кроссовок во время забега, но стал победителем соревнований Фото Видео
02:28
Топ-5 действий, которые быстро вылечат кашель
02:05
Жена Позитива из "Время и Стекло" похвасталась идеальными формами в бикини
01:19
Бывший СБУшник рассказал о планировании ликвидации Захарченко
00:52
Украинцы не сильно верят в смерть Захарченко - опрос
00:32
Белый дом выпустил памятную монету в честь встречи Трампа и Путина
02 сентября, воскресенье
23:57
CNN отменило все выпуски шоу с обвиненной в домогательствах Азией Ардженто
23:35
Архиерейский собор решил, что может предоставлять автокефалию без согласия других церквей - СМИ
22:54
Эксперт рассказал, почему российские олигархи открыто не бегут из страны
22:34
Спецслужбы США долго пытались завербовать известного российского олигарха - СМИ
21:55
В оккупированном Крыму потребовали отставки российского правительства
21:40
Появилось видео с места крушения вертолета с украинским экипажем в Афганистане Видео
21:20
"Ненасытные": Россия была недовольна Захарченко и его окружением - росСМИ
21:12
"Глупость, грубость, воровство": рэпер Face выпустил альбом о современной России
20:53
В Сети появилось видео высшего пилотажа украинских ВВС на авиашоу в Чехии
20:35
BBC "повысил" главаря "ДНР" Захарченко и пророссийских террористов до "повстанцев"
20:18
Названа причина убийства известного ученого в Николаеве
19:40
Google заключил тайное соглашение с MasterCard - Bloomberg
19:24
СМИ возмутились занятием Трампа во время прощания с Маккейном
19:11
До +35 градусов, а потом дожди и заморозки: синоптики дали прогноз погоды на осень-2018 в Украине Видео
18:55
YouTube удалил видеотрансляцию с похорон главаря "ДНР" Захарченко
18:26
Пугачевой поставили страшный "диагноз"
18:13
В ОРДО террористы продолжают аресты и зачистки из-за смерти Захарченко
17:49
Захарченко положили на одном кладбище с террористами "Гиви" и "Моторолой" - росСМИ
17:23
В авиакатастрофе в Афганистане погибли украинцы – СМИ Видео
17:19
Политолог: место Порошенко на похоронах Маккейна - это послание Путину и Трампу
17:11
В Кремле рассказали о "жестких" переговорах Путина и Порошенко
16:40
У Тимошенко возмутились отключением аналогового ТВ с 1 сентября
16:13
Убийство Захарченко: у Путина пообещали "неизбежные последствия"
15:55
Курица-гриль и настойка боярышника: в Киеве у посольства РФ "помянули" Захарченко Фото Видео
15:29
В Крыму Киев обвинили в "геноциде" и предложили ликвидировать "украинское террористическое государство"
15:17
В Днепре член "Правого сектора" купил пиво без очереди при помощи пистолета Видео
14:42
Наташа Королева подала в суд на Украину
14:40
"Ухожу в сольное плавание": солистка "ВИА Гры" покидает группу Видео
14:23
На прощании с Кобзоном росгвардеец упал в обморок и забился в конвульсиях: опубликовано видео Видео
13:59
"Вы ох****ли, бл***?!" Опубликована запись звонка пранкера Полтораку от имени Порошенко Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять