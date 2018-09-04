Стало известно, женщины под какими знаками Зодиака самые вульгарные

Женщины-представительницы трех знаков Зодиака являются самыми вульгарными, утверждают астрологи / rabstol.net

Женщины, рожденные под тремя из 12 знаков Зодиака — Козерог, Лев и Рак — являются самыми вульгарными.

Рожденным под этими знаками представительницам слабого пола свойственно неумение вести себя сдержанно и красиво, пишет "Обозреватель" со ссылкой на астрологов.

Козероги любят общаться эмоционально, поэтому часто употребляют жаргонную и нецензурную лексику.

"В компаниях им хочется доминировать в разговорах, но часто их влияние оказывается токсичным. Главная причина — Козероги не признают мнение других", — отметило издание.Читайте такжеКакой знак Зодиака притягивает деньги

Женщины-Львы любят быть яркими и поэтому выбирают наряды с блестками, стразами, они даже за хлебом выходят, как на светский раут. Представительницы этого знака иногда слишком увлекаются безобразными нарядами и синтетическими тканями.

Раки не знают чувства меры, в частности, не умеют делать покупки, наряжаться, сдержано общаться на официальных мероприятиях. Каждый раз, когда им пытаются сделать замечания, они реагируют игнором и обидой.

Ранее астролог Влад Росс рассказал "Главреду"гороскоп на сентябрь-2018 для каждого знака Зодиака. По его словам, счастливчиками первого месяца осени станут Львы, Водолеи, Скорпионы и Тельцы.