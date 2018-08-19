"Выносят мозг по мелочам". Мужчины под какими знаками Зодиака самые невыносимые

19 августа 2018, 06:32

Мужчины, рожденные под знаком Водолей, ради удовольствия могут дурачить человека годами.

Астрологи утверждают, что мужчины-представители трех знаков Зодиака являются самыми невыносимыми
Мужчины-представители трех знаков Зодиака являются самыми невыносимыми, утверждают астрологи / rabstol.net

Мужчины, рожденные под тремя из 12 знаков Зодиака — Близнецы, Дева и Водолей — являются самыми невыносимыми.

Рожденные под этим знаком представители сильного пола могут "выносить мозг" по каждой мелочи, пишет "Обозреватель" со ссылкой на астрологов.

Близнецы склонны молниеносно менять решения, навязывать их другим, даже если они в корне неверны. Представители этого знака просто обожают "пудрить мозги" и издеваться — нельзя серьезно воспринимать их шутки или упреки.

Девы очень педантичны, занудны, строгие, требовательные и придирчивые. Они всегда стремятся доказать свое совершенство и показать, кто главный, но у них это редко получается. Родившиеся под этим знаком мужчины способны изводить человека по мелочам и доставать своими нотациями до нервного тика. Читайте такжеСтали известны самые лживые знаки Зодиака

Водолеев считают самым спокойным знаком Зодиака, их инертное равнодушие и нежелание как-то влиять на свою жизнь иногда просто убивает.

"Ради удовольствия они могут дурачить вас годами, но в конечном итоге вы либо смиритесь с особенностями характера Водолеев, либо заработаете нервный срыв", — добавило издание.

Ранее СМИ писали, что женщины, рожденные под знаками Лев, Козерог и Рыбы — самые противные, они склонны к изменам и скандалам. Также были названы самые амбициозные знаки Зодиака, которые умеют сколотить состояние и добиться успеха.

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