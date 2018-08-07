«Умеют сколотить состояние и добиться успеха»: назван самый амбициозный знак Зодиака

Астрологи назвали самые амбициозные знаки Зодиака.

Амбиции человека зачастую помогают ему добиваться поставленных целей: в учебе, на работе и просто по жизни.

Астрологи уверены, что характер во многом зависит от его знака Зодиака, то есть представители некоторых знаков амбициознее других.

Топ-3 самых амбициозных знака Зодиака перечислил «Обозреватель».

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Львы не только наиболее амбициозные, но и крайне целеустремленные люди. Они, как мистер Фикс, всегда готовы предоставить план – и четко ему следовать. Подобное сочетание – планирования и упорной работы над реализацией своих проектов – как бабочек на огонь, влечет к ним инвесторов и покровителей.

Львы желают быть лучше всех, но если им это не удается – это для них целая трагедия.

Телец

У Тельцов крайне самоуверенные амбиции, твердый характер и стальные нервы. Уж если они нацелились чего-то добиться – то буквально по головам пойдут. И зачастую все это – ради денег: они как Скарллетт О’Хара остро нуждаются в финансовой безопасности и уверенности в завтрашнем дне.

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Представители этого знака Зодиака жестоки и холоднокровны. Они не многословны, зато и слова у них редко расходятся с делом. Скорпионы не любят тратить время на пустые мечты – они, как в старой рекламе, предпочитают ставить перед собой реальные цели. При этом они готовы сутки напролет трудиться над тем, что принесет им славу и успех.

Ранее стали известны самые непредсказуемые знаки Зодиака. Например, Раки не умеют налаживать отношения со временем.

Определены и самые милые знаки Зодиака. Так, люди, рожденные под знаком Овен, могут зарядить положительной энергией всех, кто окажется рядом с ними.

Также названы самые умные знаки Зодиака. В топ-3 самых интеллектуальных знаков попали Близнецы, Девы и Водолеи.

Кроме того, астрологи назвали самые страстные знаки Зодиака. К примеру, Стрельцы имеют много сексуальной энергии, единственная их проблема — выбор.