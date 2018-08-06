Топ-5 самых сложных знаков Зодиака

Астрологи назвали самые непростые знаки Зодиака.

На первом месте по сложности характера Скорпионы. Они прослыли самыми сложными из-за своего характера. По натуре они прирожденные лидеры, и поэтому всегда достигают поставленных целей. Порой они жестоки по отношению к людям. Обижать Скорпионов не нужно, ведь они очень злопамятны, и пока не отомстят своим врагам, не успокоятся. Среди негативных качеств можно выделить упрямство и обидчивость.

Читайте такжеЛузеры Водолеи и везунчики Близнецы. Гороскоп на август-2018 для всех знаков ЗодиакаОвны очень эмоциональны по своей натуре, и могут, поддавшись импульсу, очень обидеть человека. Вступать в спор с ним бесполезно, поскольку они всегда считают, что они правы. Представители этого знака не умеют прислушиваться к окружающим, а вследствие этого появляется множество проблем, которых легко можно было бы избежать. Овны часто самостоятельно разжигают конфликты.

Близнецов считают сложными знаками Зодиака из-за их капризов и эгоистичного характера. К мнению, отличного их, они не станут прислушиваться. В сложных ситуациях, они зачастую остаются безразличными, дабы оградить себя от них. На пути к успеху им зачастую мешает непостоянство, вследствие того, что это воздушных знак.

В пятерку сложных знаков попал Водолей. К чьему мнению прислушиваются Водолеи, так это к своему. Чтобы оправдать свое поведение, они могут пренебречь другими людьми. Представители этого знака Зодиака часто бывают деспотичны и поддаются эмоциям, которые ведут к возникновению многих проблем. Также они рассеяны, что сокращает их шансы на самореализацию.

Читайте такжеСолнечное затмение 11 августа-2018: чем опасно и что нельзя делатьНепросто также найти общий язык с Козерогом. Они очень упрямы и скупы на эмоции, хотя внутри них бурлят настоящие страсти. А вместе со страстями искренние чувства и намерения. Среди Козерогов очень часто можно встретить людей, которым чуждо сострадание. Они являются настоящими материалистами, которые проявляют свою скупость во всем.