Стали известны знаки Зодиака, которые считаются самыми глупыми

Из 12 знаков Зодиака три — один водный и два воздушных — Рак, Весы и Водолей соответственно, считаются самыми глупыми и недалекими.

Умственный потенциал и скорость восприятия информации могут зависеть от того, под каким знаком Зодиака родился человек, пишет "Обозреватель" со ссылкой на астрологов.

Раки обладают весьма своеобразным умом, часть имеют большой багаж теоретических знаний в определенной сфере, однако не умеют использовать их на практике.

Представители этого знака очень любят все перекручивать и неправильно трактовать полученные сведения, поэтому и возникло мнение, что они недалекие. Им необходимо тщательно разобраться в любой ситуации, чтобы прийти к правильным выводам, но зачастую усидчивости и терпения на это не хватает.

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Весы самый переменчивый знак Зодиака, из-за того, что они не способны придерживаться какого-то конкретного мнения, окружающие могут усомниться в их умственных способностях.

"Если им преподнести в корне неверную информацию, особенно делая это уверенно и настойчиво — они непременно поверят вам и будут считать себя умнее всех остальных. В то же время Весов будет достаточно легко переубедить в обратном", — отмечается в материале.

Водолей является самым ограниченным знаком, родившиеся под ним люди не хотят воспринимать любую информацию, которая им не нравится, и считают, что всегда правы. Они не стремятся развиваться, не любят общаться с новыми людьми на высокоинтеллектуальные темы, поскольку считают себя и так идеальными.

Ранее астролог Влад Росс рассказал "Главреду" подробный прогноз для каждого знака Зодиака на июль 2018 года. Эксперт подчеркнул, что очень благоприятный период ждет Раков. Ознакомиться с прогнозом астролога можно здесь.