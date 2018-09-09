Жирный продукт борется с "плохим" холестерином — ученые

9 сентября 2018, 03:40

Употребление жирных молочных продуктов существенно снижает риск смерти от инсульта, отметили исследователи.

Ученые выяснили, что жирный сыр борется с
Жирный сыр борется с "плохим" холестерином, выяснили ученые / Reuters

В Ирландии ученые из Университетского колледжа Дублина провели исследование и выяснили, что при употреблении человеком жирного сыра уровень "плохого" холестерина в крови снижается существеннее, чем при потреблении других молочных продуктов.

Жирный сыр способствует снижению уровня холестерина благодаря своей особой структуре и содержащимся в нем нутриентам — кальцию и казеину (вид белка), пишет "МедикФорум" со ссылкой на данные исследователей.

"… употребляя по 120 граммов жирного сыра ежедневно на протяжении шести недель, участники (эксперимента — Ред.) смогли добиться значительного улучшения в показателях своего холестеринового профиля, — чего… не произошло с добровольцами, которые ели маложирный сыр", — отметило издание.

Ученые добавили, что в полезном сыре вокруг каждой капли жирной кислоты есть оболочка, и эта особенность влияет на уровень холестерина. "... потребление жирных молочных продуктов снижает риск смерти от инсульта на 42%", — пришли к выводу исследователи.

Ранее ученые из японского университета Тохо выяснили, что недостаток сна провоцирует опасные нарушения в функциях печени человека. По их сведениям, одна бессонная ночь может спровоцировать сбой в процессах производства органом глюкозы и расщепления инсулина

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