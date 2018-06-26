Назван простой способ избежать инфаркта и инсульта

В Японии местные учение из Ehime University провели эксперимент и выяснили, что достаточно пять раз в неделю принять горячую ванну, чтобы защитить сердца от инфаркта, а сосуды — от инсульта.

При температуре воды 41 градус по Цельсия достигается максимальный оздоровительный эффект, пишет MedikForum со ссылкой на исследователей.

По данным издания, в эксперименте ученых приняли участие почти 900 мужчин и женщин, добровольцы принимали ванны в среднем по 12 минут.

"Замеры и анализ биохимических показателей работы организма в такие моменты показали: горячая вода способствует улучшению в кровоснабжении миокарда, снижению артериального давления", — отметило издание.

Врачи утверждают, что привычка нежиться в ванне помогает устранить процессы, которые ведут к отвердению стенок артерий, повышающему угрозу образования тромбов и закупорки сосудов.

Ранее американские ученые из Чикагского университета и Университета штата Огайо провели серию экспериментов и пришли к выводу, что использование китайских палочек позволяет формировать особый механизм удовольствия от поедания пищи, а это способствует более здоровому отношению к еде и защищает от злоупотребления калорийными продуктами.