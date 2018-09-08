Ученые назвали неожиданное последствие недосыпа

Из-за недосыпа в функциях печени человека могут возникнуть опасные нарушения, выяснили ученые / http://24.kz

Ученые из японского университета Тохо провели исследование и выяснили, что недостаток сна провоцирует опасные нарушения в функциях печени человека.

Одна бессонная ночь может спровоцировать сбой в процессах производства органом глюкозы и расщепления инсулина, пишет "МедикФорум" со ссылкой на данные исследователей.

По их сведениям, на фоне сбоя в организме человека возрастает вероятность развития стеатоза печени (болезнь также называют жирная печень и сахарный диабет второго типа).

Ученые провели эксперимент над мышами — лишали одну группу животных ночного сна и узнали, что после активности в крови грызунов значительно возросли уровни глюкозы и жиров.

Исследователи подчеркнули, что увеличение количества жиров в организме является ответной реакцией на действие инсулина, с которым перестает "дружить" печень. "Нехватка ночного сна влияет на ферменты, регулирующие метаболизм в печени", — пришли к выводу ученые.

Ранее группа шотландских ученых выяснила, что привычка к поздному засыпанию вызывает психические расстройства. Исследователи узнали, что среди людей, которые вели активный образ жизни в ночное время, риск биполярного расстройства был на 11% выше, чем у тех, кто ночью спал.