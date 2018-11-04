Голод и войны: эколог предупредила о катастрофических последствиях изменения климата

Эколог предупредила о последствиях изменения климата / Reuters

ООН прогнозирует, что из-за изменений климата на середину столетия в мире будет насчитываться 250 млн климатических беженцев, заявила эколог Ирина Ставчук.

"Это люди, которые не смогут жить на своих территориях из-за нехватки или отсутствия питьевой воды в тех регионах, которые уже сейчас являются засушливыми. Сотни миллионов людей не смогут жить на своих территориях. Это может привести и к голоду, и к военным конфликтам, и к ряду сложных политических, экономических и социальных ситуаций", - подчеркнула она.

Ставчук утверждает, что на Земле происходит изменение климата, и следствием является то, что увеличивается число аномальных погодных явлений, случаев, когда выпадает очень большое количество осадков или происходят смерчи и ураганы, или аномальные явление, как мы сейчас наблюдаем в Европе.

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"Такие стихийные явления будут в будущем увеличиваться из-за роста выброса парниковых газов", - прогнозирует эколог.

Она добавила, что в соответствии с тенденцией, средняя температура на планете поднимается, а климат становится менее сбалансированным и количество аномальных природных явлений будет возрастать, пишет "Обозреватель".

Напомним, ранее эколог назвал районы Киева, которым грозит затопление.