Он непотопляем: астролог составил гороскоп для Андрея Макаревича

Судя по гороскопу, Макаревич – фанат своего дела, настоящий музыкант, утверждает астролог Влад Росс / Фото: Lenta.ru

В день рождения лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича астролог Влад Росс составил гороскоп для музыканта.

"По знаку Зодиака он – Стрелец. При этом в гороскопе Андрея Вадимовича Луна в Водолее, а Водолей – это всегда знак несогласия с любым режимом. Вспомните, ведь еще со времен Советского Союза Макаревич всегда был в оппозиции к любой власти, а единственный, кого он воспринимал, был Горбачев. Если судить по его гороскопу, то так будет и дальше – он всегда будет в оппозиции к любому режиму, какой бы ни сложился в России", - рассказал астролог в комментарии Главреду.

Читайте такжеАстролог рассказал, когда рухнет Керченский мостПо словам Росса, у Андрея Макаревича в гороскопе есть конфигурация планет – Парус.

"Парус выводит человека из всех сложных ситуаций и свидетельствует о том, что этот человек непотопляем. Макаревича никогда не убьют, не уничтожат – с ним по жизни вообще ничего плохого не должно случиться", - добавил он.

Но, несмотря на это, астролог советует ему эмигрировать.

"Я бы советовал Андрею Макаревичу обратить внимание на Америку, потому что в его гороскопе планета счастья Юпитер находится в зодиакальном знаке Близнецы, эгрегориально связанном с этой страной. Так что Макаревич мог бы спокойно эмигрировать в Соединенные Штаты", - сказал эксперт.

В годовом гороскопе музыканта отчетливо просматривается очень большая концертная деятельность в 2019-ом году, отметил Росс. По его словам, это будут просто непрерывные гастроли, в основном за границей.

"Год в целом для лидера "Машины времени" будет очень удачным в плане финансов и реализации каких-то очень амбициозных планов. Вообще, у меня складывается впечатление, что сейчас он готовит какой-то грандиозный проект, и полностью его реализовать он сможет как раз в 2019 году. Уточню – это творческий проект", - отметил астролог.

Читайте такжеКороли месяца: астролог назвал, кому декабрь-2018 сулит богатство и успех"Андрей Макаревич – не политик. Но он – человек, который имеет свою точку зрения. В его гороскопе нет даже намека на то, что он, как все политики, способен обманывать людей или "кидать" кого-то. Политика – это не его. Но он отлично справляется с ролью главного конструктивного критика режима. Он никогда не промолчит, видя где-то несправедливость", - добавил Росс.

Кроме того, по данным астролога, положение планет в его гороскопе указывает на его необыкновенно мощное творческое горение.

"Он настолько воодушевленный и творчески горящий человек, что способен за сутки написать целый альбом, а потом неделю-другую отдыхать, расслабляться. В его гороскопе Марс в соединении с Нептуном, что является показателем того, что он – фанат своего дела, настоящий музыкант", - резюмировал он.

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