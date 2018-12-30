На Прикарпатье упал крупный метеорит, опубликовано видео

На Ивано-Франковщине на гараж упал метеорит / Скриншот видео с tsn.ua

В селе Замагора Верховинском районе Ивано-Франковской области (Прикарпатье) поздно вечером на гараж местного жителя Богдана Генсецкого упал метеорит весом почти в 2,5 килограмма, пробил крышу постройки, от звука удара у мужчины заложило уши.

Когда космическое тело упало, мужчина находился на улице возле машины, сообщает ТСН.

"Это как вспышка, как свет фар, что я подумал — машина едет вокруг дома. Засветило и затем — удар. Где-то так, как ель упала", — отметил Генсецкий.

Потом мужчина увидел в гараже огонь, потушил его и заметил шипящий камень. "Сразу я не мог понять. Я этот огонь затушил — а это шипит. Я тогда в снег лопатой вынес. Остывало долго, где-то 3-4 часа", — добавил собеседник.

Профессор кафедры экологии Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа Олег Адаменко подтвердил, что упавший объект — метеорит. Скорее всего, камень относится к хондритам (самая распространенная подгруппа в классификации метеоритов).

"Когда он проходил атмосферу Земли, он разогревался до нескольких тысяч градусов. Соответственно, он оплавился. Здесь я вижу камень и железо, никель, поэтому он имеет такой вес", — подчеркнул ученый.

Хондриты стоят минимум по доллару за грамм, но Генсецкий пока не собирается продавать метеорит и отдал камень на хранение в Музей гуцульской магии.

Ранее СМИ писали, что в Российской Федерации в Верхнебуреинском районе под Хабаровском в русло промерзшей реки мог упасть гигантский метеорит, но ученые пока этот факт не подтвердили.