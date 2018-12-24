Падение гигантского метеорита на территорию России: ученые сделали важное заявление

24 декабря 2018, 17:30

Чтобы установить доподлинно, идет ли речь о космическом объекте, на место выслали экспедицию.

метеорит
Что упало с неба под Хабаровском / unian.net

Под Хабаровском, в Верхнебуреинском районе, в русло промерзшей реки мог упасть гигантский метеорит.

Об этом уже заявила местные жители. Ученые же пока этот факт не подтверждают, а лишь рассматривают такую возможность, пишет Газета.Ru.

Чтобы установить доподлинно, идет ли речь о космическом объекте, на место выслали экспедицию.

Читайте такжеВ России упал очередной метеорит, опубликовано видеоОднако местные ученые о такой версии событий говорят скептически.

"Мы с коллегами обсудили историю с метеоритом в Верхнебуреинском районе и пришли к выводу, что скорее всего причина перекрытия реки не в этом. Это вполне может быть последствия оползня, или на сопку упало что-то искусственного происхождения. Например, часть какой-нибудь ракеты. Почему не метеорит? Все просто. Если бы упал метеорит был бы взрыв, его бы услышал едва ли не весь край. Плюс ко всему были бы сильные подземные толчки, но сейсмологи молчат", – пояснил хабаровский астроном Владимир Моисеев.

При этом жители поселения Чекунда бояться, что перекрытие русла реки спровоцирует затопление их домов по весне.

Ранее эксперт рассказал, что скрывает NASA за яркой вспышкой в космосе. Уничтожение планеты Нибиру было истинной целью программы Mars InSight.

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Россия метеорит
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