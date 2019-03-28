Катастрофы и катаклизмы: астрологи призвали быть бдительнее из-за гороскопа на конец марта

28 марта 2019, 09:26

В течение двух дней могут случиться непредвидимые драматические события, отмечают специалисты.

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Астрологи призвали быть бдительнее / akspic.ru

29 марта Луна сначала соединится с Сатурном, а затем с лунным узлом Кету.

"В течение двух дней могут случиться непредвидимые драматические события. Это может быть и крупный природный катаклизм, и транспортная катастрофа, и масштабное политическое событие, которое никто не прогнозирует", – пишет Telegram-канал Сухарева башня.

В связи с этим эксперты призывают все знаки Зодиака быть бдительнее.

Ранее мы писали о гороскопе на Пасху 2019 для всех знаков Зодиака: кому стоит избегать дорогих покупок, а кого ждет удача абсолютно во всем. 

Напомним, астролог рассказал, чего ждать от выборов. Звезды будут способствовать масштабным фальсификациям 31 марта.

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