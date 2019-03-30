Эксперт назвала главные признаки наличия паразитов

Если организм заражен паразитами, возможно замедление развития, отметила диетолог.
Диетолог Альбина Комиссарова сообщила, что чаще всего о наличии паразитов (гельминтов, глистов) в организме человека свидетельствуют зуд, необъяснимая потеря массы тела и общее недомогание.
При наличии паразитов возможна диарея, замедление роста и физического развития, написала эксперт в Instagram.
По словам диетолога, в случае, если есть подозрения насчет заражения паразитами, стоит обязательно обратиться к врачу.
"Клиника (комплекс клинических симптомов и жалоб больного, характерных для какого-либо заболевания, позволяющих поставить диагноз — Ред.) очень разнообразная и зависит от вида червя, места заражения, объема повреждений и иммунологического ответа…", — отметила Комиссарова.
Ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун советовала, что для профилактики заражения паразитами стоит, в частности, не употреблять сырую рыбу и мясо, хранить их отдельно от готовых продуктов.