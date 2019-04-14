Назван идеальный завтрак для больных сахарным диабетом

Идеальный завтрак для диабетиков - омлет / Фото: eva.ru

Канадские исследователи назвали лучшим завтраком для людей, страдающих сахарным диабетом, не традиционные тосты или кашу, а омлет.

Как сообщает издание Medical Xpress, яйца с молоком содержат большое количество углеводов и вызывают резкий скачок сахара в крови человека.

Ученые провели эксперимент на добровольцах, чтобы доказать пользу омлета для диабетиков. В первый день больные диабетом завтракали кашей с фруктами, а во второй – омлетом. Остальные приемы пищи для участников эксперимента были идентичными.

Читайте такжеБританские ученые придумали новый "рецепт молодости"Исследователи из Канады пришли к выводу, что омлет помог избежать выброса сахара в кровь сразу после приема пищи. Положительный эффект от завтрака сохранялся на протяжении всего дня. Жирный завтрак с низким содержанием углеводов оказался для диабетиков наиболее благоприятным.

Напомним, ученые Вашингтонского университета пришли к выводу, что чрезмерное употребление соли и недостаточное количество цельного зерна, фруктов и овощей способствует гибели 11 млн человек ежегодно.