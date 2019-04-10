Названа главная причина преждевременной смерти

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Ученые Вашингтонского университета пришли к выводу, что чрезмерное употребление соли и недостаточное количество цельного зерна, фруктов и овощей способствует гибели 11 млн человек ежегодно. Об этом сообщает Realist.

По оценкам исследователей, нездоровое питание является более частой причиной смерти, чем курение. 3 млн человек в мире гибнут каждый год из-за большого количества натрия в пищи (в составе соли), еще 3 млн — из-за недостатка цельного зерна, а еще 2 млн — из-за недостатка фруктов. При этом несбалансированное питание приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, некоторым видам рака и диабету.

Реже всего преждевременно умирают люди, придерживающиеся средиземноморской диеты, которая характеризуется употреблением клетчатки в составе фруктов, овощей и орехов, а также ненасыщенных жирных кислот, содержащихся в оливковом масле.

Список стран с наименьшим уровнем смертности из-за питания включает Израиль, Францию и Испанию. В Узбекистане, где основным продуктом питания являются хлеб и макароны, уровень смертности самый высокий и составляет 891 на 100 тысяч человек.

Ранее ученые Гарвардского университета провели исследования, свидетельствующие о том, что питье газировки повышает вероятность смерти в раннем возрасте в связи с развитием рака, болезней сосудов или сердца.