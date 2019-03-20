Ученые назвали смертельно опасный продукт

Газированная вода / Вокруг света

Ученые Гарвардского университета провели исследования, свидетельствующие о том, что питье газировки повышает вероятность смерти в раннем возрасте в связи с развитием рака, болезней сосудов или сердца.

Ученые пришли к такому заключению, проанализировав собранные в период с 1980 по 2014 год данные, сообщает УНИАН.

В ходе исследования оказалось, что употребление стакана сладкой газировки в день повышает риск ранней смерти на 14%. Питье двух или более стаканов - на 21%.

При этом связь между напитками и смертностью была более выраженной у женщин, чем у мужчин. Также они установили, что люди, выпивающие 3–4 стакана газировки в неделю, имеют на 6% более высокую вероятность смерти в раннем возрасте из-за проблем с сердцем и сосудами в сравнении с людьми, которые эти напитки не употребляет.

Но самая высокая вероятность преждевременной смерти от последствий сердечных болезней и рака наблюдалась среди тех, кто ежедневно употреблял от двух и больше стаканов сладких газированных напитков в день. Увеличение вероятности летального исхода у тех, кто чаще всего пил сладкие напитки, составляло 31%.

После ряда исследований американские ученые ранее выяснили, что одна из самых популярных пищевых добавок повышает риск возникновения у человека онкологии.