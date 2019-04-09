Почему березовый сок называют живой водой и как его пить, чтобы похудеть и была польза для здоровья

9 апреля 2019, 06:34

Главред разобрался, в чем польза и вред березового сока.

березовый сок
Березовый сок: в чем польза и вред, как пить / WomanAdvice

Березовый сок называют живой водой за его способность обновлять организм.

Березовый сок: когда собирать в 2019 году

Сезон, когда можно собирать березовый сок – с середины марта до начала цветения березы. Собирают березовый сок еще на праздник Теплого Алексея. Причем из собранного на Теплого Алексея березового сока делали узвар с пряностями и медом. Его пили за праздничным ужином, чтобы набраться сил и быть круглый год здоровым. А из березовых почек делали заживляющие бальзамы и лекарства от ревматизма.

Для этого после 20-25 марта отправляются в экологически чистый лес и тонким шилом делают укол на дереве толщиной в руку. Если в точке прокола сразу же выступила капля березового сока сок – значит, сок уже пошел. То есть его уже можно собирать.

Если же чистого, удаленного от трасс, леса поблизости нет, то можно березовый сок купить.

Березовый сок: польза и вред

Березовый сок – это низкокалорийный продукт (25 ккал на 100 мл), поэтому его часто пьют при похудении.

Читайте такжеДиетолог развенчала популярный миф о пользе красного сухого винаВ его состав входят витамины группы В, магний с калием (их сочетание нормализует артериальное давление, снижает отеки и препятствует разрушению костной ткани), есть натрий и медь. Также в нем есть дубильные вещества, фруктоза, органические кислоты и эфирные масла.

Польза березового сока для женщин связана в первую очередь с его "худеющим" эффектом. Также благодаря мочегонному действию он полезен беременным: устраняет отеки ног, пополняет в организме мамы и малыша запасы магния и калия.

Замороженными кубиками березового льда протирают проблемную кожу, чтобы избавиться от шелушений, покраснений, раздражений и пигментных пятен.

Березовый сок рекомендуют пить:

  • при ангине, кашле, туберкулезе, хроническом насморке, ОРЗ – то есть при заболеваниях, когда нужно помочь организму вывести через верхние и нижние дыхательные пути слизь и гной;
  • при камнях в почках, мочевом и желчном пузырях (начинают с малых объемов);
  • при радикулите, артрите, ревматизме, подагре;
  • при функциональных расстройствах ЖКТ, печени, почек;
  • при сердечно-сосудистых заболеваниях;
  • при хронической усталости, сонливости и депрессии;
  • при всех онкологиях;
  • при воспалительных процессах, особенно в органах мочеполовой системы;
  • при интоксикации любого происхождения.

Вред березового сока медики оценивают как слабый.

Березовый сок: противопоказания

Читайте такжеЗачем и сколько есть киви: в чем польза и вред этого фруктаЗлоупотреблять березовым соком не рекомендовано тем, кто имеет аллергию на березовую пыльцу, и людям с мочекаменной болезнью. Также не дают березовый сок младенцам до полугода.

Березовый сок: сколько можно пить

В лечебных целях его пьют минимум дважды в день – по полстакана утром и вечером.

В целом, врачи рекомендуют пить березовый сок от одного до двух литров в день.

Как правильно собирать березовый сок и как очистить березовый сок

Березовый сок: заготовка и консервация

Свежий березовый сок в холодильнике хранят не больше 2-3 дней, затем он начинает терять полезные свойства. 

Читайте такжеМинприроды запретило заготовку березового сока без разрешенияДля консервации березового сока на 1 л сока берут 125 г сахара и 5 г лимонной кислоты. Затем смесь фильтруют, разливают по банкам и пастеризуют, нагревая до 80 градусов. В конце банки закручивают крышками.

При этом сок можно настаивать на листьях мяты, чабреца, мелиссы, зверобоя, плодах шиповника, липовом цвете и ягодах брусники.

Также можно приготовить березовый квас: свежий сок налить в стеклянную бутыль, добавить изюм (4-6 штук на каждый литр) и сахар (по 2 ч. л. на литр). При желании можно добавить немного фруктов или ягод, лимонной цедры и т.п. Бутыль плотно закрывают и оставляют в прохладном месте на несколько дней.

Многие интересуются, как готовить чай из березового сока – никак: готовят такой чай не из сока, а из засушенных березовых листьев. На один стакан кипятка понадобятся 2 ч.л. измельченных листьев березы. Залитые кипятком листья настаивают около четырех часов. Затем настой процеживают и добавляют мед по вкусу. Пьют его в теплом виде 4-5 раз в день по полстакана.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
здоровье питание вред польза сок
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

07:24
У Зеленского ответили на призыв повторно сдать анализы
07:24
Меган Маркл на сносях: когда роды и почему герцогиню обвиняют во лжи Видео
07:02
Нытики и страдальцы: названы знаки Зодиака, которые любят жаловаться
06:47
Два сценария: что ждет экономику Украины в случае победы Зеленского и Порошенко мнение
06:34
Почему березовый сок называют живой водой и как его пить, чтобы похудеть и была польза для здоровья Видео
06:16
"Возбуждает": Алина Гросу похвасталась пышной грудью Фото
05:54
Вербное воскресенье 2019: можно ли сажать, мыться и что вообще делать в праздник Видео
05:48
Женщины рассказали, что их больше всего бесит в мужчинах
05:11
Астрономы обнаружили невероятно древнюю звезду
04:41
"Какой озорной образ": Даша Астафьева завела сеть пикантными фото с концерта
04:07
Украина завершила отопительный сезон с рекордными запасами газа
03:18
Медики рассказали, чем опасно для организма воздержание от секса
02:03
Fitch прогнозирует резкую девальвацию гривны
01:15
Ирландский врач дала пять советов для хорошего сна
00:39
"Обнять и плакать": Слава Каминская шокировала фанатов истощенным видом Видео
00:20
"Я заболела с этими выборами": мама Зеленского поделилась честными намерениями сына-политика Видео
08 апреля, понедельник
23:44
Боец рассказал подробности гибели пулеметчицы Ведьмы Видео
23:23
"Развратница": Лобода полностью обнажилась перед камерой
22:57
Митрополит Епифаний спрогнозировал окончание войны на Донбассе
22:25
В США агрессивный муж зверски убил жену-украинку Видео
22:03
"Это моя личная боль": Джамала пояснила напряженную атмосферу на нацотборе на Евровидение Видео
21:38
В Днепре убийце полицейских Пугачеву огласили приговор Видео
21:13
Реванш рубля и взлет гривны: что творится с курсом в Украине и в России Видео
20:57
Польские дипломаты протестуют против программы о Бандере на украинском ТВ
20:47
Ни есть, ни пить и не ходить по рельсам: в Киеве метро предупредило о грандиозных изменениях Видео
20:29
Политолог пояснил, почему Порошенко манипулирует датой дебатов с Зеленским Видео
20:17
Новый отрывок из фильма Мстители: Финал: Marvel показал, как матерится Капитан Америка Видео
19:59
Фанаты Карпат разгромили вагоны поезда Львов-Запорожье Видео
19:56
Строптивый губернатор: почему Степанов отказался уходить в отставку и что известно о его конфликте с Порошенко
19:21
Финляндия высказалась против выхода России из Совета Европы
19:19
Порошенко нашел причину не явиться к Зеленскому на Олимпийский 19 апреля Видео
18:43
Нардеп рассказал, как немцы в ПАСЕ обматерили украинскую делегацию
18:32
В откровенном боди на пилоне: в новом клипе Дженнифер Лопес поразила пикантным танцем Видео
18:15
"Балаган": Тимошенко осудила борьбу между Порошенко и Зеленским Видео
18:10
Дипломатическая война Венгрии и Украины: с чего она началась и чего ждать дальше
18:08
Степанов связал свою отставку с "проведением честных выборов"
18:07
Евролабу, где сдавал анализы Зеленский, обвалили рейтинг в Facebook и Google Видео
17:50
"Селфтрейдинг ЦБТ" — стратегия построения и развития уникального бизнеса новости компании
17:32
Накануне второго тура Зеленский увеличил отрыв от Порошенко - социолог Видео
17:08
"Кто проголосует за Зеленского, будет гореть в аду": в УПЦ КП провели "инквизиторскую" агитацию за Порошенко Видео
16:37
В метро Киева назвали дату окончательного исчезновения жетонов Видео
16:11
В Минюсте объяснили, как правильно менять место голосования во втором туре выборов президента
15:58
В Кабмине не принимали решений относительно отстранения главы Одесской ОГА
15:39
Выливаемые на Зеленского потоки грязи растут в геометрической прогрессии мнение
15:32
Лукашенко рассказал о своем фаворите на выборах президента Украины
15:25
Как Зеленский упустил шанс окончательно добить диктатуру мракобесов мнение
15:11
"Не спальня, а вокзальная площадь": Андрей Малахов побывал в постели Волочковой
14:50
Как за пять лет Украина превратилась в империю мнение
14:47
Зеленский попросил предоставить ему госохрану
14:41
В Раде нардепы решили объединиться в группу За Зеленского
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться