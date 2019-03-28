Ученые рассказали, как решить проблему ежедневного недосыпа

Недосып / АиФ

Новое исследование показывает, что выработка правильной стратегии поможет решить проблему недосыпа.

Анализ, опубликованный в Current Biology, показывает, насколько быстро могут проявиться побочные эффекты лишения сна, и как можно их преодолеть.

Исследователи из Университета Колорадо в Боулдере набрали группу молодых, здоровых взрослых людей, им разрешалось спать не более пяти часов в сутки в течение пяти дней подряд. Через 5 дней участники начали активно набирать лишние килограммы, а также начинали больше нервничать, терять концентрацию и показывали увеличение резистентности к инсулину — первый признак будущего диабета.

Также выяснилось, что в долгосрочной перспективе недосып сокращает жизнь.

Исследователи предлагают тем, кто страдает недосыпом, включить несколько принципов в свою жизнь, которые помогут изменить ситуацию. Прежде всего, нужно постараться создать рутину, при которой сон и пробуждение должны припадать на одно и то же время каждый день.

Также ученые из Швеции предлагают компенсировать часть сна в выходные, хотя не все эксперты с ними согласны. Еще один принцип — 20-минутная дневная дремота, когда есть такая возможность. Но не более этого отрезка, иначе сонливость испортит остаток дня.

Поразительно, но ученые предлагают попробовать еще такой трюк, чтобы улучшить качество сна — выпивать кофе и ложиться спать. Через 20 минут кофеин подействует, и вы проснетесь сами посвежевшими. Они назвали напиток nappuccino (сонпучино).

Ранее корейские ученые вычислили, сколько нужно спать, чтобы жить долго.