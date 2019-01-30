Почему некоторые люди едят и не толстеют

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В крупнейшем на сегодняшний день исследовании, ученые из Кембриджа выяснили, почему некоторым людям удается оставаться худыми, а другим - легко набирать вес.

Шесть из десяти взрослых в Великобритании имеют избыточный вес, а каждый четвертый взрослый страдает ожирением. К пяти годам почти каждый четвертый ребенок имеет избыточный вес или страдает ожирением. Избыточный вес увеличивает риск проблем со здоровьем, включая диабет 2 типа и сердечные заболевания, сообщает Science Daily.

Хотя хорошо известно, что изменения в нашей окружающей среде, такие как легкий доступ к высококалорийным продуктам и малоподвижный образ жизни, привели к росту ожирения в последние годы. Кроме того, существуют значительные индивидуальные различия в весе среди населения, живущего в той же среде. Некоторые люди могут есть то, что им нравится, и оставаться худыми. Это привело к тому, что людей с избыточным весом очень часто называют ленивыми или лишенными силы воли.

При поддержке Европейского исследовательского совета группа во главе с профессором Садафом Фаруки из Института метаболических наук Кембриджского университета организовала исследование,чтобы выяснить, почему и как некоторым людям удается оставаться худими в течение всей своей жизни.

Исследования показали, что изменение массы тела в значительной степени зависит от наших генов. Было обнаружено, что сотни генов увеличивают вероятность того, что у человека будет избыточный вес, а у некоторых людей дефектные гены могут вызывать тяжелое ожирение с раннего возраста.

Команда профессора Садафа Фаруки смогла набрать 2000 человек, которые были худыми (определяемыми как индекс массы тела (ИМТ) менее 18 кг/кв.м), но здоровыми, без каких-либо заболеваний или расстройств пищевого тракта. Они работали по всей Великобритании, отбирая образцы слюны для анализа ДНК и предлагая участникам ответить на вопросы об их общем состоянии здоровья и образе жизни.

В итоге, команда ученых нашла несколько общих генетических вариантов, играющих определяющую роль в ожирении. Кроме того, они обнаружили новые генетические области, связанные с тяжелым ожирением, а некоторые - со здоровой худобой.

Чтобы увидеть, какое влияние эти гены оказали на вес человека, исследователи суммировали вклад различных генетических вариантов в расчет генетической оценки риска.

"Как и ожидалось, мы обнаружили, что у людей с ожирением генетический риск выше, чем у людей с нормальным весом, что повышает риск избыточного веса", - объясняет профессор Фаруки.

Важно отметить, что команда также показала, что у худых людей был гораздо более низкий генетический риск - у них меньше генетических вариантов, которые, как мы знаем, увеличивают шансы человека на избыточный вес.

"Это исследование впервые показывает, что у худых людей меньшее количество генов, увеличивающих шансы человека на избыточный вес, а не потому, что у них огромная сила воли и сильный дух, как некоторые люди предполагают", - утверждает профессор Фаруки.

Комментируя результаты исследования, профессор диетологии в Королевском колледже Лондона Том Сандерс сказал: "Это важное исследование, которое подтверждает, что склонность к ожирению является генетически обусловленной. Также исследование показывает, что худые люди генетически отличаются от большинства людей".

Однако, по его словам, не стоит спешить объяснять все "плохой" или "хорошей генетикой".

"В большинстве случаев лишние килограммы накапливаются уже во взрослой жизни - и связаны они в основном с малоподвижным образом жизни и чрезмерным потреблением высококалорийных продуктов", - добавляет Том Сандерс.

Как подчеркивает эксперт, треть жителей большинства стран остаются стройными и в зрелом возрасте.

Врачи подчеркивают, что, независимо от того, какими генами вас наделила природа, здоровую физическую нагрузку и разумную диету еще никто не отменял.

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