Группа Без Обмежень попала в ДТП - пиарщица раскрыла детали аварии

Анна Подгорная
13 ноября 2025, 15:13
Танчинец и его команда не разминулись с легковым автомобилем.
Без Обмежень попали в ДТП
Без Обмежень попали в ДТП - что случилось с группой в Днепре / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bezobmezhen, Скриншот YouTube

Кратко:

  • Автобус группы Без Обмежень попал в ДТП
  • Юлиана Корецкая рассказала, что произошло

Украинская группа Без Обмежень стала участником дорожно-транспортного происшествия. Видео аварии опубликовали на YouTube-канале Информатор Exclusive.

12 ноября в городе Днепр концертный автобус коллектива во время проезда по улице Старокозацкой столкнулся с автомобилем марки Hyundai. Инцидент засняли камеры видеонаблюдения.

видео дня

PR-менеджер Без Обмежень и невеста лидера группы Сергея Танчинца Юлиана Корецкая в комментарии для 24 Канала сообщила, что ДТП прошло без пострадавших, само происшествие было зафиксировано соответствующим образом.

"Пострадавший автомобиль находился в мертвой зоне для водителя автобуса Без Ограничений. Из-за этого, при повороте направо, наш багажник зацепил правую переднюю и заднюю дверь автомобиля, который стоял слева. На место, конечно, сразу приехала полиция, составила админпротокол, и наша страховая компания полностью выплатит пострадавшей стороне весь ремонт авто. Концерт в Днепре прошел великолепно, с аншлагом и песнями в унисон", - говорит Корецкая.

Смотрите видео момента ДТП с участием группы Без Обмежень:

О персоне: Сергей Танчинец

Сергей Танчинец - украинский певец. Являеся лидером и продюсером группы Без Обмежень. Заслуженный артист Украины (2020).

