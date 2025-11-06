Сергей Танчинец тайно женился на своей пиарщице

Сергей Танчинец теперь не холостяк.

Сергей Танчинец в новом статусе / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Юлиана Корецкая

Сергей Танчинец засветил обручальное кольцо

Что известно о его личной жизни

Украинский известный певец и фронтмена группы "Без обмежень" Сергей Танчинец, возможно, женился на возлюбленной Юлиане Корецкой.

На своей странице в Instagram Юлиана опубликовала видео, на котором показался Сергей с обручальным кольцом на безымянном пальце.

Музыкант позировал в оранжевом худи и держал на руках кота. Внимание привлекло кольцо артиста из желтого металла.

Сергей Танчинец с обручальным кольцом / фото: скрин instagram.com, Юлиана Корецкая

Кстати, Танчинец сделал предложение Корецкой еще в июле 2025 года, но пока они не сообщали о женитьбе.

Сергей Танчинец и Юлиана Корецкая / фото: instagram.com, Юлиана Корецкая

Помолвка Сергея Танчинца и Юлианы Корецкой

Сергей Танчинец в мае 2024 года раскрыл свой роман с пиар-менеджером коллектива Юлианой Корецкой. Музыкант сделал предложение избраннице во время совместного отдыха в Карпатах. Кроме обручального кольца с камнем он преподнес Юлиане огромный букет нежно-розовых пионов.

Отметим, как сообщал Главред, певец и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук много лет скрывал свою жену и детей, но решил раскрыть тайну. В документальном фильме об истории коллектива "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма", который вышел в прокат 6 ноября, Святослав признался, что его женой стала продюсер Евгения Яцута, вместе они воспитывают двоих детей.

А также актер и военнослужащий Даниил Мирешкин признался, что разводится со своей женой – актрисой Ксенией Даниловой. Актер отметил, что недоразумения в браке у них были еще до полномасштабной войны, а сейчас они решили строить жизнь отдельно.

О персоне: Сергей Танчинец Сергей Танчинец - украинский певец. Являеся лидером и продюсером группы Без Обмежень. Заслуженный артист Украины (2020).

