"Дочке еще не сказали": известный актер сообщил о разводе с женой

Кратко:
- Даниил Мирешкин разошелся с женой
- Что стало причиной разрыва
Украинский известный актер и военнослужащий Даниил Мирешкин признался, что разводится со своей женой – актрисой Ксенией Даниловой.
В интервью на YouTube-канале "Характер" актер отметил, что недоразумения в браке у них были еще до полномасштабной войны, а сейчас они решили строить жизнь отдельно.
"Мы сейчас находимся в процессе развода. На самом деле, у нас были сложности и до полномасштабной войны. Мы пытались это пройти, побороть, но это в целом тяжело. Разные периоды и разные решения уже были у нас в семье. С войной ко мне, я чувствую, что и к жене, пришло осознание - не мириться с теми вещами, которые тебя не устраивают, потому что жизнь одна и она идет. Мне так кажется, что мы счастливее, спокойнее, добрее, сильнее отдельно, чем вместе. Пара должна усиливать и улучшать друг друга, в моем случае, мне кажется, что это не так", - сказал Даниил.
Также он подчеркнул, что с бывшей женой у них дружеские отношения, ведь они вместе продолжают воспитывать дочь Василису.
"Мы любим нашу дочь невероятно, уважаем друг друга, и это самый важный аспект. Дочке еще не сказали. Мне очень страшно это обсуждать. Не знаю, как к этому подойти", - добавил актер.
Смотрите видео интервью Даниила Мирешкина:
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, военнослужащий Дмитрий Дикусар обратился к поклонникам в день своего юбилея. Также он признался, что очень поменялся за время войны и научился ценить простые вещи.
А также ведущая Леся Никитюк пересеклась с актрисой Дарьей Петрожицкой, которая ранее негативно высказалась о ее игре в фильме "Песики", после чего разгорелся скандал в Сети.
Вас может заинтересовать:
- С женой молчуна Игоря Николаева случилась беда - что произшло
- Принял решение: Максим Галкин оставляет семью
- Спала с женатым: София Шамия со скандалом покинула шоу "Холостяк"
О персоне: Даниил Мирешкин
Даниил Мирешкин - украинский актер театра и кино. С началом полномасштабного вторжения начал заниматься волонтерством и вести благотворительные мероприятия. Летом 2022 года помогал иностранным журналистам освещать события в горячих точках на востоке Украины. А осенью того же года мобилизовался в полк "Азов", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред