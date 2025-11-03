"Дочке еще не сказали": известный актер сообщил о разводе с женой

Пара воспитывает общую дочь.

https://glavred.info/starnews/dochke-eshche-ne-skazali-izvestnyy-akter-soobshchil-o-razvode-s-zhenoy-10711781.html Ссылка скопирована

Даниил Мирешкин рассказал о личной жизни / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Даниил Мирешкин

Кратко:

Даниил Мирешкин разошелся с женой

Что стало причиной разрыва

Украинский известный актер и военнослужащий Даниил Мирешкин признался, что разводится со своей женой – актрисой Ксенией Даниловой.

видео дня

В интервью на YouTube-канале "Характер" актер отметил, что недоразумения в браке у них были еще до полномасштабной войны, а сейчас они решили строить жизнь отдельно.

"Мы сейчас находимся в процессе развода. На самом деле, у нас были сложности и до полномасштабной войны. Мы пытались это пройти, побороть, но это в целом тяжело. Разные периоды и разные решения уже были у нас в семье. С войной ко мне, я чувствую, что и к жене, пришло осознание - не мириться с теми вещами, которые тебя не устраивают, потому что жизнь одна и она идет. Мне так кажется, что мы счастливее, спокойнее, добрее, сильнее отдельно, чем вместе. Пара должна усиливать и улучшать друг друга, в моем случае, мне кажется, что это не так", - сказал Даниил.

Ксения Данилова с дочерью / фото: facebook.com, Ксения Данилова

Также он подчеркнул, что с бывшей женой у них дружеские отношения, ведь они вместе продолжают воспитывать дочь Василису.

Даниил Мирешкин с бывшей женой / фото: facebook.com, Ксения Данилова

"Мы любим нашу дочь невероятно, уважаем друг друга, и это самый важный аспект. Дочке еще не сказали. Мне очень страшно это обсуждать. Не знаю, как к этому подойти", - добавил актер.

Смотрите видео интервью Даниила Мирешкина:

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, военнослужащий Дмитрий Дикусар обратился к поклонникам в день своего юбилея. Также он признался, что очень поменялся за время войны и научился ценить простые вещи.

А также ведущая Леся Никитюк пересеклась с актрисой Дарьей Петрожицкой, которая ранее негативно высказалась о ее игре в фильме "Песики", после чего разгорелся скандал в Сети.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Даниил Мирешкин Даниил Мирешкин - украинский актер театра и кино. С началом полномасштабного вторжения начал заниматься волонтерством и вести благотворительные мероприятия. Летом 2022 года помогал иностранным журналистам освещать события в горячих точках на востоке Украины. А осенью того же года мобилизовался в полк "Азов", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред