"Дочке еще не сказали": известный актер сообщил о разводе с женой

Элина Чигис
3 ноября 2025, 11:34
Пара воспитывает общую дочь.
Даниил Мирешкин
Даниил Мирешкин рассказал о личной жизни / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Даниил Мирешкин

Кратко:

  • Даниил Мирешкин разошелся с женой
  • Что стало причиной разрыва

Украинский известный актер и военнослужащий Даниил Мирешкин признался, что разводится со своей женой – актрисой Ксенией Даниловой.

В интервью на YouTube-канале "Характер" актер отметил, что недоразумения в браке у них были еще до полномасштабной войны, а сейчас они решили строить жизнь отдельно.

"Мы сейчас находимся в процессе развода. На самом деле, у нас были сложности и до полномасштабной войны. Мы пытались это пройти, побороть, но это в целом тяжело. Разные периоды и разные решения уже были у нас в семье. С войной ко мне, я чувствую, что и к жене, пришло осознание - не мириться с теми вещами, которые тебя не устраивают, потому что жизнь одна и она идет. Мне так кажется, что мы счастливее, спокойнее, добрее, сильнее отдельно, чем вместе. Пара должна усиливать и улучшать друг друга, в моем случае, мне кажется, что это не так", - сказал Даниил.

Ксения Данилова с дочерью
Ксения Данилова с дочерью / фото: facebook.com, Ксения Данилова

Также он подчеркнул, что с бывшей женой у них дружеские отношения, ведь они вместе продолжают воспитывать дочь Василису.

Даниил Мирешкин с бывшей женой
Даниил Мирешкин с бывшей женой / фото: facebook.com, Ксения Данилова

"Мы любим нашу дочь невероятно, уважаем друг друга, и это самый важный аспект. Дочке еще не сказали. Мне очень страшно это обсуждать. Не знаю, как к этому подойти", - добавил актер.

Смотрите видео интервью Даниила Мирешкина:

О персоне: Даниил Мирешкин

Даниил Мирешкин - украинский актер театра и кино. С началом полномасштабного вторжения начал заниматься волонтерством и вести благотворительные мероприятия. Летом 2022 года помогал иностранным журналистам освещать события в горячих точках на востоке Украины. А осенью того же года мобилизовался в полк "Азов", пишет Википедия.

21:26

