Шик и роскошь: показали тизер второй части фильма "Дьявол носит Прада"

Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй снова вместе на экране.

В сети опубликовали тизер второй части ленты "Дьявол носит Прада", в которой появятся Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй.

20th Century Studios сообщает, что главные герои картины покажутся на улицах Нью-Йорка и в офисах известного журнала Runway. Режиссером ленты стал, как и в первой части, Дэвид Франкель, а сценаристом Алина Брош МакКенни.

Также в картине принимают участие Эмили Блант и Стэнли Туччи, но в тизере появились только Стрип и Хэтэуэй в ролях Миранды Пристли и Андреа Сакс.

Отметим, фильм "Дьявол носит Прада" основан на одноименном романе Лорен Вайсбергер, который был опубликован еще в 2003 году.

