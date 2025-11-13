Шик и роскошь: показали тизер второй части фильма "Дьявол носит Прада"

Кратко:
- Кто появится во второй части "Дьявол носит Прада"
- Где снимали картину
В сети опубликовали тизер второй части ленты "Дьявол носит Прада", в которой появятся Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй.
20th Century Studios сообщает, что главные герои картины покажутся на улицах Нью-Йорка и в офисах известного журнала Runway. Режиссером ленты стал, как и в первой части, Дэвид Франкель, а сценаристом Алина Брош МакКенни.
Также в картине принимают участие Эмили Блант и Стэнли Туччи, но в тизере появились только Стрип и Хэтэуэй в ролях Миранды Пристли и Андреа Сакс.
Отметим, фильм "Дьявол носит Прада" основан на одноименном романе Лорен Вайсбергер, который был опубликован еще в 2003 году.
Смотрите видео тизера фильма "Дьявол носит Прада":
Отметим, как сообщал Главред, шоумен Григорий Решетник ответил в Threads на критику своей работы в романтическом реалити "Холостяк". Он является неизменным ведущим шоу с первого сезона. Богдан Беспалов высказал мнение, что Григорий отдал этому проекту все, что мог, и намекнул, что пришло время сменить ведущего, который сможет придать "Холостяку" новое дыхание.
А также главный герой популярного украинского шоу "Холостяк – актер Тарас Цимбалюк – сделал свой выбор. Для последней церемонии девушки сами формировали свои образы из тех вещей, которые им предложили. И в начале церемонии они не упустили возможности подколоть друг друга.
