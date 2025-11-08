"Слышу это с третьего сезона": Решетник вступил в перепалку с известным блогером

Вы узнаете:
Известный шоумен Григорий Решетник ответил в Threads на критику своей работы в романтическом реалити "Холостяк". Он является неизменным ведущим шоу с первого сезона.
Блогер-плиткарь Богдан Беспалов высказал мнение, что Григорий отдал этому проекту все, что мог, и намекнул, что пришло время сменить ведущего, который сможет придать "Холостяку" новое дыхание.
"Гриша в этом сезоне "Холостяк 14" как старая стиралка, которая сломалась, но выбросить жалко. Отжил свое на шоу, как по мне", - написал Беспалов.
Решетник не стал отмалчиваться от реакции на это высказывание блогера и ответил ему. Ведущий считает, что не стоит учитывать мнение окружающих, а нужно просто хорошо выполнять свою работу.
"Слышу это с 3-го сезона. Эта стиралка еще переплюнет всех... Всегда слушайте только себя и будьте профи", - намекнул он.
"Зацепили Решетника слова о старой стиралке. Гриш, ты классный, но очень уставший в этом сезоне", - ответил на это блогер.
Григорий Решетник - "Холостяк"
Григорий Решетник является неизменным ведущим украинской адаптации реалити-шоу "Холостяк" с момента его запуска. Благодаря своей харизме, умению поддержать разговор и подчеркнуть важность романтического выбора, он превратил свое участие в "Холостяке" в одну из самых долговременных и самых узнаваемых телевизионных ролей в Украине.
О персоне: Григорий Решетник
Решетник Григорий Иванович - украинский телеведущий, актер, режиссер, диктор, шоумен, общественный деятель. Известный ведущий шоу "Холостяк", "Холостячка" и "Невероятная правда о звездах". Женат на Кристине Решетник и имеют трех сыновей, пишет Википедия.
