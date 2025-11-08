Укр
"Слышу это с третьего сезона": Решетник вступил в перепалку с известным блогером

Кристина Трохимчук
8 ноября 2025, 17:36
55
Ведущий "Холостяка" отреагировал на критику Богдана Беспалова.
Григорий Решетник
Григорий Решетник - Холостяк 14 / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Григорий Решетник princeandprincessofwales, theroyalfamily

Вы узнаете:

  • Что не понравилось Богдану Беспалову
  • Как ответил Григорий Решетник

Известный шоумен Григорий Решетник ответил в Threads на критику своей работы в романтическом реалити "Холостяк". Он является неизменным ведущим шоу с первого сезона.

Блогер-плиткарь Богдан Беспалов высказал мнение, что Григорий отдал этому проекту все, что мог, и намекнул, что пришло время сменить ведущего, который сможет придать "Холостяку" новое дыхание.

видео дня

"Гриша в этом сезоне "Холостяк 14" как старая стиралка, которая сломалась, но выбросить жалко. Отжил свое на шоу, как по мне", - написал Беспалов.

Григорий Решетник
Григорий Решетник ответил Богдану Беспалову / фото: instagram.com, Григорий Решетник

Решетник не стал отмалчиваться от реакции на это высказывание блогера и ответил ему. Ведущий считает, что не стоит учитывать мнение окружающих, а нужно просто хорошо выполнять свою работу.

"Слышу это с 3-го сезона. Эта стиралка еще переплюнет всех... Всегда слушайте только себя и будьте профи", - намекнул он.

Григорий Решетник
Григорий Решетник - Threads / скрин из соцсетей

"Зацепили Решетника слова о старой стиралке. Гриш, ты классный, но очень уставший в этом сезоне", - ответил на это блогер.

Григорий Решетник - "Холостяк"

Григорий Решетник является неизменным ведущим украинской адаптации реалити-шоу "Холостяк" с момента его запуска. Благодаря своей харизме, умению поддержать разговор и подчеркнуть важность романтического выбора, он превратил свое участие в "Холостяке" в одну из самых долговременных и самых узнаваемых телевизионных ролей в Украине.

Григорий Решетник

Решетник Григорий Иванович - украинский телеведущий, актер, режиссер, диктор, шоумен, общественный деятель. Известный ведущий шоу "Холостяк", "Холостячка" и "Невероятная правда о звездах". Женат на Кристине Решетник и имеют трех сыновей, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Григорий Решетник шоу Холостяк новости шоу бизнеса
