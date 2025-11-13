Укр
Читать на украинском
Платят деньгами: раскрыто сколько стоит стать святым и канонизироваться в 21 веке

Юрий Берендий
13 ноября 2025, 21:12
27
В современном мире даже путь к святости имеет цену - церковь открыто признает, что канонизация в XXI веке требует не только веры, но и финансовых затрат.
Как становятся святыми - сколько стоит стать святым и канонизироваться / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем говорится в материале:

  • Как происходит канонизация в католической церкви,
  • Сколько стоит стать святым
  • Как стать святым

В истории итальянского подростка Карло Акутиса, которого католики уже называют "инфлюенсером Бога", соединились искренняя вера, современные технологии и сложная система церковной канонизации. При жизни юноша создавал сайты для католических организаций и пытался "евангелизировать интернет", а после его внезапной смерти Папа Франциск издал декрет о героичности его добродетелей. Впоследствии его канонизировали и признали "святым". Об этом говорится в видео проекта "Затерянный мир", передает 2+2.

Главред выяснил, кого признают святым и как происходит канонизация.

Как умер Карло Акутис - где находится Карло Акутис

"Карло был обычным мальчиком, но он изменился во время причастия и стал святым", - рассказала мать подростка Антония Сальзано.

Смотрите видео о том, как происходит канонизация в 21 веке:

Известно, что Карло Акутис умер в 2006 году из-за лейкемии.

Папа Франциск признал два чуда, совершенные под покровительством Карло Акутиса - именно это открыло юноше путь к святости. Его история стала символом того, что святость возможна даже в цифровую эпоху, если человек живет верой и добром.

Сколько стоит канонизация святого - сколько стоит канонизация

Несмотря на духовную составляющую, процесс признания святости - это также длительный и дорогостоящий юридико-церковный механизм.

"Если умирает какой-то епископ и он признается, что вел святую жизнь, то потом, чтобы доказать, что он святой, нужны различные комиссии. Есть историческая комиссия, которая исследует его жизнь. Есть комиссия, которая исследует его произведения, чтобы не было, что писал какие-то глупости или ереси. Собирают свидетелей, опрашивают. Это все стоит. Процесс идентификационный, он достаточно дорогой", - пояснил богослов, директор Института религиозных наук святого Фомы Аквинского.

По словам эксперта, финансирование таких процедур обычно берет на себя церковная структура, к которой принадлежал человек.

"Митрополит Милана, там кардинал, пожертвовал на этот процесс церковные деньги", - добавил богослов, отвечая на вопрос, откуда у семьи Карло Акутиса взялись средства на канонизацию.

Почему нельзя просто "купить" святость

Впрочем, даже большие средства не гарантируют, что человек получит статус святого. Для канонизации нужно время, многочисленные свидетельства, а также чудеса, подтвержденные церковью.

"Обычно не спешат с канонизациями, должен пройти определенный период. То есть человек должен остаться в памяти. Должны происходить определенные чудеса, определенные исцеления или явления, которые тщательно записываются. Например, такие записи велись в Киево-Печерской лавре 17-18 века, в Софийском соборе", - пояснил священник ПЦУ, ректор Открытого православного университета Георгий Коваленко.

Именно поэтому канонизация - это не покупка статуса, а долгий духовный и юридический процесс, который должен подтвердить святость жизнью и чудесами, а не только деньгами.

Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир"

"Затерянный мир" - это телевизионная программа, выходящая на канале 2+2, которая освещает чрезвычайные события, мировые тайны и невероятные истории.

Новый сезон программы сосредоточен на войне в Украине. Он освещает ключевые события, которые меняют мир, и рассказывает о людях, которые стали героями во время войны, демонстрируя их стойкость, изобретательность и оптимизм. Программа также исследует темные аспекты войны, включая причины определенных событий и планы российских идеологов.

Папа Римский папа римский Франциск
