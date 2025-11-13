Франция - Украина: когда начало матча и где смотреть трансляцию отбора на ЧМ

Сборная Украины сыграет против Франции в решающем матче отбора на чемпионат мира-2026.

УАФ объявила изменения в заявке сборной Украины перед поединком / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Где и когда смотреть матч Франция - Украина онлайн

Кто выйдет на поле после изменений в заявке сборной

Кто будет комментировать игру и что говорят эксперты

В четверг, 13 ноября, состоятся очередные матчи отбора к чемпионату мира-2026 по футболу. Одно из самых ожидаемых противостояний - встреча сборной Украины с командой Франции.

Поединок пройдет в Париже на стадионе "Парк де Пренс", стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

Где смотреть матч Франция - Украина

Посмотреть матч Франция - Украина украинские болельщики смогут на медиасервисе Megogo - для пользователей с подписками "Оптимальная", "Спорт" или любым из "MEGOPACK". Также трансляция будет бесплатной на телеканале MEGOGO СПОРТ в Т2 и кабельных сетях.

Кто будет комментировать игру

Комментировать встречу будут Вадим Скичко и Виталий Волочай, а в 20:30 стартует традиционная аналитическая студия с ведущим Виталием Кравченко. В студии также примут участие бывший футболист сборной Украины Александр Головко и футбольный эксперт Андрей Колесник. К эфиру непосредственно из столицы Франции присоединится корреспондентка Марина Машкина.

Кадровые потери сборной Украины

В то же время в лагере "сине-желтых" накануне матча произошли кадровые изменения из-за травм. Как сообщили в УАФ, команде не поможет Артем Довбик, который получил повреждение в поединке "Рома" - "Удинезе". Ранее из стартовой заявки из-за травм выбыли Владимир Бражко и Арсений Батагов, их заменили Егор Назарина и Тарас Михавко.

Как сообщал Главред, главный тренер сборной Франции Дидье Дешам определил цель досрочно обеспечить себе путевку на чемпионат мира-2026 благодаря победе над Украиной.

Кроме того, футбольная суперзвезда Криштиану Роналду обозначил сроки своего загадочного намека на завершение карьеры, сообщив, что планирует "скоро" повесить бутсы на гвоздь. Об этом пишет Independent.

Напомним, что контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение оштрафовать донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" за нарушения, зафиксированные во время Классического матча 11 тура чемпионата Украины сезона 2025/2026, который состоялся 2 ноября.

