Обратное направление 2: стало известно, будет ли второй сезон

Актриса сериала ответила на вопрос, будет ли показан второй сезон сериала.

Фанаты сериала "Обратное направление" буквально засыпали вопросами создателей киноленты о том, выйдет ли второй сезон драмы.

Как сообщает телеканал 1+1, на вопрос о продолжении, ответила исполнительница главной роли Олеся Надеева. В Instagram-сторис актрису спросили, планируется ли второй сезон сериала, на что она ответила: "Не думаю. У нас нет открытого финала. Все заканчивается достаточно понятно", – отметила Надеева.

Сообщается, что таким образом, актриса дала понять, что создатели сериала не планируют продолжения истории Дарьи и Романа, ведь у первого сезона есть логическое завершение.

Между тем, пока официальной информации о продлении нет.

