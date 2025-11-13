Обратное направление 2: стало известно, будет ли второй сезон

Кратко:
- Фанаты расспросили о втором сезоне
- Что ответила исполнительница роли
Фанаты сериала "Обратное направление" буквально засыпали вопросами создателей киноленты о том, выйдет ли второй сезон драмы.
Как сообщает телеканал 1+1, на вопрос о продолжении, ответила исполнительница главной роли Олеся Надеева. В Instagram-сторис актрису спросили, планируется ли второй сезон сериала, на что она ответила: "Не думаю. У нас нет открытого финала. Все заканчивается достаточно понятно", – отметила Надеева.
Сообщается, что таким образом, актриса дала понять, что создатели сериала не планируют продолжения истории Дарьи и Романа, ведь у первого сезона есть логическое завершение.
Между тем, пока официальной информации о продлении нет.
