Куда делась модель Алла Костромичева: что о ней известно

Несколько лет назад в Украине выходило шоу о моделях - "Топ-модель по-украински", ранее известная как "Супермодель по-украински". Это украинский реалити-шоу, формат которого взят из испанского реалити-шоу Supermodelo.

Неизменной ведущей нескольких сезонов стала популярная в Украине и в мире модель Алла Костромичева. Именно она возглавляла жури конкурса и непосредственно вела программу. Между тем, после того, как был отснят последний эпизод модель перестала появляться на больших экранах и не дает интервью СМИ.

Главред решил разобраться, куда делать модель и чем сейчас живет.

Алла Костромичева уже много лет живет за границей, а в Украину приезжала лишь для съемок. Некоторое время Костромичева жила в Нью-Йорке, а в 2020 году вместе с мужем-итальянцем Джейсоном Капоне и их сыном Сальваторе перебрались в Пуэрто-Рико. Там модель родила дочь Аврору.

Когда Россия напала на Украину, в начале полномасштабного российского вторжения Алла Костромичева занималась волонтерством, чтобы помочь тем, кто пострадал от войны в Украине.

"Вместе с организацией Fundacja Beneficjum мы успешно передали 14 тонн продуктов, медикаментов и предметов первой необходимости жителям Харькова, Киева, Николаева и других городов", - рассказывала модель в марте 2022 года.

Сейчас Алла Костромичева занимается набором моделей для своего модельного агентства. Она основала его в 2013 году, а в 2018 - создала Models Camp.

По некоторым данным модель проживает постоянно в Нью-Йорке, однако в ее профиле "проскакивают" геолокации из Европы.

"Дорогие мои, я с 2009 года жила в Нью-Йорке, и приезжала в Киев лишь на съемки проектов. В 2020 году во время ковида мы переехали с мужем в Пуэрто-Рико, где родилась Аврора (младшая дочь модели родилась в июне 2023 - прим. редактора). Я все еще кормлю ее грудью. Я очень скучаю, но объективно в данный момент это невозможно", - призналась тогда Алла Костромичева.

О персоне: Алла Костромичева Алла Костромичева - украинская модель и телеведущая. Карьеру начала в 2006 году. На подиуме представляла такие бренды, как Givenchy, Alexander McQueen, Christian Dior, Nina Ricci, Roberto Cavalli, Hermès, Balenciaga и Valentino, снималась для обложек Harper's Bazaar, Marie Claire и Vogue. С 2019 года - лицо бренда Jean Paul Gaultier. С 2014 года является постоянной ведущей украинского реалити-шоу "Топмодель по-українськи".

