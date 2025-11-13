Взорвалось зарядное устройство: в Киевской области пострадала семья с двумя детьми

Коротко:
- На Киевщине в результате взрыва зарядного устройства возник пожар
- Спасатели эвакуировали из дома 62 жильцов
- Двое детей и отец госпитализированы в больницу
В селе Новоселки Киевской области в результате взрыва зарядного устройства в квартире пострадала семья с двумя детьми.
В результате взрыва возник пожар. Из-за сильного задымления подъезда жители многоэтажки были заблокированы. Об этом сообщили в ГСЧС.
Спасатели деблокировали двери, эвакуировали из дома 62 жильцов, вывели на свежий воздух пострадавшую семью и передали медикам.
"Двое детей и отец госпитализированы в больницу с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения", - говорится в сообщении.
Спасатели призвали соблюдать правила безопасности при пользовании альтернативными источниками электроэнергии.
Правила безопасности пользования альтернативными источниками электроэнергии
- Альтернативное отопление
Используйте печи, камины, буржуйки только в хорошо проветриваемых помещениях и с исправным дымоходом, не оставляйте обогревательные приборы без присмотра;
- Приготовление пищи
Газовые горелки и туристические плитки используйте только на открытом воздухе или при открытых окнах, держите рядом огнетушитель или емкость с водой, не используйте бензин или спирт для разжигания;
- Освещение
Во время пользования свечами ставьте их на негорючие поверхности, подальше от штор и мебели;
Отключение света в Украине - последние новости
Как писал Главред, глава Укрэнерго Виталий Зайченко заявил, что ситуация в энергосистеме может улучшиться в ближайшие несколько недель. По его словам, энергетики вынуждены применять отключения, чтобы стабилизировать энергосистему. В ближайшие несколько дней ситуация не изменится.
Напомним, 10 ноября в Минэнерго заявили, что в ближайшее время об отмене графиков не может идти и речи. Скорее всего, отключения света в Украине - надолго. Энергетики работают в усиленном режиме, но восстановление объектов требует времени.
Кроме того, Главред рассказывал, как "спасти" холодильник и продукты во время отключения света, ведь проблемы с электроснабжением и перепады напряжения могут стать настоящим испытанием для холодильника.
