Взорвалось зарядное устройство: в Киевской области пострадала семья с двумя детьми

Сильное задымление подъезда заблокировало жителей многоэтажки.

На Киевщине в результате взрыва зарядного устройства пострадала семья с двумя детьми / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

На Киевщине в результате взрыва зарядного устройства возник пожар

Спасатели эвакуировали из дома 62 жильцов

Двое детей и отец госпитализированы в больницу

В селе Новоселки Киевской области в результате взрыва зарядного устройства в квартире пострадала семья с двумя детьми.

В результате взрыва возник пожар. Из-за сильного задымления подъезда жители многоэтажки были заблокированы. Об этом сообщили в ГСЧС.

Спасатели деблокировали двери, эвакуировали из дома 62 жильцов, вывели на свежий воздух пострадавшую семью и передали медикам.

"Двое детей и отец госпитализированы в больницу с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения", - говорится в сообщении.

Спасатели призвали соблюдать правила безопасности при пользовании альтернативными источниками электроэнергии.

Правила безопасности пользования альтернативными источниками электроэнергии

Альтернативное отопление

Используйте печи, камины, буржуйки только в хорошо проветриваемых помещениях и с исправным дымоходом, не оставляйте обогревательные приборы без присмотра;

Приготовление пищи

Газовые горелки и туристические плитки используйте только на открытом воздухе или при открытых окнах, держите рядом огнетушитель или емкость с водой, не используйте бензин или спирт для разжигания;

Освещение

Во время пользования свечами ставьте их на негорючие поверхности, подальше от штор и мебели;

Отключение света в Украине - последние новости

Как писал Главред, глава Укрэнерго Виталий Зайченко заявил, что ситуация в энергосистеме может улучшиться в ближайшие несколько недель. По его словам, энергетики вынуждены применять отключения, чтобы стабилизировать энергосистему. В ближайшие несколько дней ситуация не изменится.

Напомним, 10 ноября в Минэнерго заявили, что в ближайшее время об отмене графиков не может идти и речи. Скорее всего, отключения света в Украине - надолго. Энергетики работают в усиленном режиме, но восстановление объектов требует времени.

Кроме того, Главред рассказывал, как "спасти" холодильник и продукты во время отключения света, ведь проблемы с электроснабжением и перепады напряжения могут стать настоящим испытанием для холодильника.

