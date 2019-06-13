В Минздраве рассказали, чем опасны для женщин высокие каблуки

Супрун рассказала о вреде высоких каблуков здоровью / oum.ru

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, какой вред женщины наносят своему здоровью, постоянно нося обувь на высоком каблуке.

Поэтому красивую обувь следует чередовать с удобной, написала чиновница на своей странице в Facebook.

Также она перечислила, чем опасны высокие каблуки:

Возникновение наростов, мозолей, боли в мышцах и риск травмироваться – лишь малая часть последствий ношения каблуков. Некоторые из травм могут быть очень серьезными, например, переломы голени, и требуют достаточно длительного лечения и реабилитации. Высокие каблуки могут изменять механику ходы. Если носить их постоянно, это приводит к увеличению жесткости ахиллова сухожилия и сокращения икроножных мышц. Длительное ношение высоких каблуков может снизить эффективность мышц при ходьбе и увеличивает риски травм. Хотя, как ни странно, исследователи указывают, что ношение высоких каблуков может укрепить мышцы голеней сначала - в течение 1-3 лет. Ведь мышцы приспосабливаются, чтобы максимально удерживать вертикальное положение. Если же регулярно носить каблуки более четырех лет, произойдет ослабление четырех функциональных мышц голени и разбалансировки стопы. При длительном ношении сокращаются мышцы задней части ноги и расслабляются мышцы передней. Как следствие - увеличиваются риски травмироваться. Ношение высоких каблуков может плохо повлиять на колени. Через значительное давление на коленные суставы, увеличивается риск появления дегенеративных изменений в суставах и появления остеоартроза. Даже если вы носите обувь с высокими, но широкими каблуками - это может вредить коленям. На высоких каблуках значительно увеличивается давление на стопы. Чем выше каблуки, тем сильнее давление. К примеру, ношение каблуков высотой в 7,5 см повышает давление на переднюю часть стопы на 76%. Есть зависимость размера ступни, массы тела, частоты ношения каблуков, и формы ступни. Чем больше нагрузка на нее, тем более плоской становится ступня. Давление на стопы сопровождается болью, появлением мозолей и наростов (как пример, деформация Хаглунда - костное увеличение пятки). Кроме того, это увеличивает риски появления подошвенного фасциита - когда боль и воспаление возникают в толстой полосе ткани - подошвенной фасции, которая проходит по всей нижней части стопы и соединяет пяточную кость с пальцами ног. Высокие каблуки увеличивают риски появления вальгусной деформации стопы - когда кость большого пальца стопы выходит из сустава, а пальцы соединяются. Высокие каблуки могут способствовать возникновению боли в спине. У нас есть центр тяжести, причем у женщин он расположен ниже, чем у мужчин. Когда мы становимся выше, потому что обули каблуки, центр тяжести смещается. Теперь для сохранения равновесия хочется или наклонить туловище вперед, или отставить таз назад, или согнуть колени. Но если вы давно умеете ходить на каблуках, ваш мозг, в частности, мозжечок, научился держать равновесие и равное положение тела цене напряжение мышц спины. Из-за такой компенсации, люди, которые часто ходят на каблуках, могут чувствовать боль в пояснице.

Также Супрун посоветовала, как уменьшить риски от ношения высоких каблуков:

Регулярно выполняйте упражнения для укрепления мышц стопы и растяжения икроножных мышц. Обирайте просторную обувь, а не узкие модели. Слишком узкое может привести к врастанию ногтей. Помните, что чем больше вес, тем больше сила действует на ступни, а именно на пальцы. Именно поэтому беременным женщинам на позднем сроке советуют воздержаться от ношения каблуков - это может деформировать ступню. Если вы склонны к отекам, то узкая обувь рано или поздно начнет пережимать сосуды, и может натереть ногу до крови. Носите сменную обувь. Неудобная обувь уменьшает желание выходить на прогулки. А нам следует ежедневно ходить пешком в быстром темпе, чтобы избежать гиподинамии, варикоза и даже уменьшить риск деменции. Здесь пригодится сменная обувь: каблуки для работы, кроссовки для города.

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