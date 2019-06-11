В Минздраве посоветовали, как пережить испепеляющую жару летом

Эксперты посоветовали, как уберечь себя от экстремальной жары / ZN.UA

Синоптики в один голос твердят: лето 2019 будет более жарким, чем обычно. В июне разжарит страну 34-37-градусная жара, но ждать похолодания в июле и августе не стоит.

В Центре общественного здоровья Минздрава Украины рассказали, как уберечь себя и своих близких от температурной аномалии, и не навредить своему здоровью.

Специалисты поделились нескольким простыми правилами, придерживаясь которых, вам будет проще пережить жару:

Самое первое правило – находиться как можно меньше под прямыми солнечными лучами, особенно в период с 11 до 16 часов. Специалисты советуют находиться в охлажденных помещениях или с кондиционером – он поможет телу восстановиться. Любители загорать – осторожно! Загар – это признак того, что кожа пострадала от ультрафиолетового излучения. Так что эксперты в один голос утверждают: стоит использовать кремы с SPF не менее 30. Наносить их стоит за 30 минут перед выходом на улицу. А вот продукты с защитой UVA/UVB на этикетке действуют лучше. Проще всего получить ожоги у реки или на пляже вблизи воды. Поэтому нужно быть крайне осторожными: выбирать свободную одежду светлых цветов с длинными рукавом, носить солнцезащитные очки и шляпу, лучше с широкими полями, чтобы затенить лицо, уши и шею. Необходимо пить больше воды независимо от того, насколько вы активны. Не ждите на чувства жажды - пейте постоянно маленькими порциями. А вот пить жидкости, которые содержат кофеин, алкоголь или большое количество сахара, эксперты не рекомендуют: ведь это фактически приводит к потере большего количества жидкости. Кроме того, избегайте слишком холодных напитков, так как они могут вызвать судороги желудка. Лучший способ остыть – это принять прохладный душ или ванну, электрические вентиляторы не приносят такой пользы. Хозяюшкам: специалисты не советуют часто включать кухонную плиту и духовой шкаф, чтобы поддерживать прохладную температуру в доме. Что касается еды, эксперты советуют избегать горячей и тяжелой (жирной) пищи: она создает дополнительную тепловую нагрузку для вашего тела. Спортсменам: эксперты советуют уменьшить объем физических упражнений во время жары. Если вы не привыкли работать или заниматься спортом при высокой температуре воздуха, начинайте упражнения медленно и постепенно повышайте темп. Если нагрузка в жару заставляет ваше сердце биться сильнее и вам не хватает воздуха, прекратите любые нагрузки. Переместитесь в прохладное место или в тень и отдохните, особенно, если вы чувствуете головокружение или слабость. Автомобилистам: специалисты категорично не советуют оставлять в припаркованной машине младенцев, детей или домашних животных, даже с открытыми окнами. Не забывайте поить домашних и уличных животных: давайте им много свежей воды, при этом оставляйте жидкость в тени.

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