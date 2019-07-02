Супрун рассказала, как побороть ненавистный целлюлит: советы для дома

Супрун рассказала, как бороться с целлюлитом / plastichno.com

Многие женщины стесняются бугорочков на бедрах и ягодицах, и пытаются бороться с ними всеми известными способами. Мужчины встречаются с целлюлитом реже, но также считают его непривлекательным явлением. Появляется он независимо от возраста и достаточно сильно влияет на восприятие своего тела.

Главная советчица страны, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала на своей странице в Facebook, что целлюлит – это не болезнь, но если его наличие влияет на вашу самооценку, то его стоит и можно побороть.

Что же делать, чтобы уменьшить проявления целлюлита?

Есть процедуры, которые считаются эффективными, хотя их эффект временный. Это лимфодренаж и массаж, постановка банок (это усиливает циркуляцию лимфы и крови), хирургическое вмешательство в структуру соединительной ткани, лазерная коррекция структуры жировой ткани.

А это можно делать ежедневно самостоятельно:

не носите белье, которое стягивает и корректирует фигуру, тесные колготки, леггинсы и брюки.

делайте силовые упражнения. Глубокие приседания с весом и жим ногами лежа помогут сформировать мышечный рельеф, поддерживать жировую ткань.

больше двигайтесь и старайтесь не сидеть или стоять длительное время. Сиденья и стояния связаны не только с целлюлитом, но и с более опасными состояниями, например, варикозное расширение вен и ожирения.

бросьте курить. Оно также делает вклад в ишемию, то есть недостаток кровоснабжения конечностей и жировой ткани.

следите за рационом и поддерживайте здоровый вес. Помните, что сбалансированный рацион и, как следствие, здоровый вес являются лучшей гарантией отсутствия сердечно-сосудистых болезней, депрессии, деменции или рака, чем идеально ровная кожа. Ваша цель: быть здоровыми и уверенными в себе.

устраните из рациона источники ксеноэстрогенов. Это соединения, поступающие из пищи или пластика, и имитируют действие наших собственных гормонов. Они содержатся в молоке беременных коров, некоторых видах печенья.

выбирайте крема с ретиноидами - и для ягодиц, и для лица. Именно ретиноиды способствуют образованию коллагена и поддержке подкожной соединительной ткани в адекватном состоянии. Другим компонентом является витамин С. Витамина С много в ягодах - делайте из них маски.

используйте кофейную гущу для ухода за кожей. В ней содержится кофеин - одно из веществ, которое входит в состав антицеллюлитных кремов. Кофейный пилинг хорошо стимулирует кровообращение в коже, а это также нужно для уменьшения проявлений целлюлита.

и напоследок. Не переживайте из-за целлюлита, потому что это не болезнь. Переживать вообще вредно, потому что это повышает уровень кортизола, нарушает сон и тем самым ослабляет иммунитет и способствует набору веса.

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