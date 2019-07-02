Супрун рассказала, как побороть ненавистный целлюлит: советы для дома

2 июля 2019, 04:23

Эксперт заявила, что целлюлит – не болезнь, но избавиться от него стоит.

целлюлит
Супрун рассказала, как бороться с целлюлитом / plastichno.com

Многие женщины стесняются бугорочков на бедрах и ягодицах, и пытаются бороться с ними всеми известными способами. Мужчины встречаются с целлюлитом реже, но также считают его непривлекательным явлением. Появляется он независимо от возраста и достаточно сильно влияет на восприятие своего тела.

Главная советчица страны, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала на своей странице в Facebook, что целлюлит – это не болезнь, но если его наличие влияет на вашу самооценку, то его стоит и можно побороть.

Что же делать, чтобы уменьшить проявления целлюлита?

Есть процедуры, которые считаются эффективными, хотя их эффект временный. Это лимфодренаж и массаж, постановка банок (это усиливает циркуляцию лимфы и крови), хирургическое вмешательство в структуру соединительной ткани, лазерная коррекция структуры жировой ткани.

А это можно делать ежедневно самостоятельно:

  • не носите белье, которое стягивает и корректирует фигуру, тесные колготки, леггинсы и брюки.
  • делайте силовые упражнения. Глубокие приседания с весом и жим ногами лежа помогут сформировать мышечный рельеф, поддерживать жировую ткань.
  • больше двигайтесь и старайтесь не сидеть или стоять длительное время. Сиденья и стояния связаны не только с целлюлитом, но и с более опасными состояниями, например, варикозное расширение вен и ожирения.
  • бросьте курить. Оно также делает вклад в ишемию, то есть недостаток кровоснабжения конечностей и жировой ткани.
  • следите за рационом и поддерживайте здоровый вес. Помните, что сбалансированный рацион и, как следствие, здоровый вес являются лучшей гарантией отсутствия сердечно-сосудистых болезней, депрессии, деменции или рака, чем идеально ровная кожа. Ваша цель: быть здоровыми и уверенными в себе.
  • устраните из рациона источники ксеноэстрогенов. Это соединения, поступающие из пищи или пластика, и имитируют действие наших собственных гормонов. Они содержатся в молоке беременных коров, некоторых видах печенья.
  • выбирайте крема с ретиноидами - и для ягодиц, и для лица. Именно ретиноиды способствуют образованию коллагена и поддержке подкожной соединительной ткани в адекватном состоянии. Другим компонентом является витамин С. Витамина С много в ягодах - делайте из них маски.
  • используйте кофейную гущу для ухода за кожей. В ней содержится кофеин - одно из веществ, которое входит в состав антицеллюлитных кремов. Кофейный пилинг хорошо стимулирует кровообращение в коже, а это также нужно для уменьшения проявлений целлюлита.
  • и напоследок. Не переживайте из-за целлюлита, потому что это не болезнь. Переживать вообще вредно, потому что это повышает уровень кортизола, нарушает сон и тем самым ослабляет иммунитет и способствует набору веса.

Ранее Ульяна Супрун выложила "немного зрады" о чернике и малине.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
целлюлит Ульяна Супрун
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

04:23
Супрун рассказала, как побороть ненавистный целлюлит: советы для дома
04:09
Джуманджи новый уровень: дата выхода и официальный трейлер сиквела Видео
03:52
Украина получит "пощечину" — астролог Видео
03:06
Анита Луценко рассказала, почему на ночь вредно кушать
02:23
15-летняя Гауфф выбила Уильямс в первом раунде Уимблдона
02:18
Медик рассказал, как легко и просто поправить здоровье постоянными сексом
01:14
Канадская спортсменка засветила прелести
00:51
"Европейцам надоело": экономист предрекает скорое снятие санкций с России Видео
00:28
Женщины рассказали, сколько им нужно времени для идеального секса
01 июля, понедельник
23:56
Россия повторно созывает Совбез ООН из-за закона об украинском языке
23:37
"Личная позиция": у Зеленского отреагировали на слова Богдана о русском языке на Донбассе
23:23
Офицер Минобороны спекся на хищении средств завода Антонов
22:58
Портнов напомнил об инициативах Порошенко по автономии Донбасса и амнистии боевиков
22:33
"Снится будет": в Сети шокированы восковыми фигурами Захарченко и Моторолы в музее "ДНР"
22:09
На телеканале Прямой прошли обыски с изъятием документов
21:22
65-летняя певица Успенская решила стать мамой во второй раз
21:17
В МОН запретили без согласия родителей оставлять школьников на второй год
21:02
На Донеччине горняки четырех шахт остановили производство
21:01
"Настоящий слуга народа": Лещенко в предвыборной рекламе троллит Зеленского
20:53
Сериал Сваты 6 сезон 1 серия: смотреть онлайн Видео
20:27
Грузия внезапно сменила посла в Украине
20:26
Надя Дорофеева раскрыла свой вес
20:01
Звезда светской хроники: глава Офиса президента Богдан засветил свою подругу Фото
19:45
Певец Винник отправляется в предвыборный тур вместе с Поплавским
19:42
Массовое "минирование" в Днепре и Кривом Роге: под угрозой оказались жилые дома, детсады, больницы и роддом
19:21
В семье Николая Баскова случилась трагедия Видео
19:16
"Враждебные территории могут уйти": эксперт спрогнозировал статус областей Донбасса
18:40
"Ядерная держава будет доминировать": Пригожин отчитал грузинских артистов за отказ выступать в России
18:39
Коварный обстрел санитарного авто под Водяным: названы имена погибших Видео
18:35
"Видите, что московская делает гнида?!": у Порошенко запустили странную онлайн-игру под выборы
18:26
"Нужно прекращать весь этот бардак": Зеленский обратился к США и ЕС из-за обстрела на Донбассе
18:11
Мешает спать и портит здоровье: женщина поверила Сети и пыталась сжечь дотла мобильную вышку
18:07
Ведьмак 2019: дата выхода и официальный постер с главными героями
18:05
"Новый флешмоб для быдла?": копы поймали пьяного водителя, который хотел заехать на мост Кличко Видео
18:02
Три часа из жизни айтишников, открытый урок школы "DevEducation" актуально
17:55
Кикабидзе дал оценку отказавшимся от выступлений в России грузинским артистам
17:37
На Николаевщине в лагере отравились 40 детей-льготников
17:26
В Украину запретили ввоз автомобилей из РФ
17:12
Президент Федерации велоспорта Украины нахамил чемпионке Европейских игр
17:11
Большая маленькая ложь 2 сезон 5 серия: новый трейлер онлайн Видео
17:04
Ротации в СБУ: Зеленский назначил патронов в двух областях и нового зампреда
16:55
В Тернопольской области пьяная мать избила семимесячную дочь и свалила на нее коляску
16:47
"А где сиси?": экс-участница Серебро взбудоражила пикантными фото Фото
16:45
"Доширак": в Кремле лаконично отреагировали на пристальное внимание к кружке Путина Видео
16:38
"Не нарывайтесь": астролог объяснила, как вести себя во время затмений Видео
16:12
"Кошмар, голос разума и жизнь в жопе": в Сети разглагольствуют о заявлениях главы Офиса Зеленского
16:07
В конфликте между Россией и Украиной виноват Порошенко с его кошельком - экс-футболист Динамо
16:05
На Сумщине пьяный мужчина исполосовал ножом лицо 4-летней девочке
16:04
"Контужены копы": боевики устроили теракт под Ясиноватой
16:02
Непобедима: Алина Гросу посвятила мужу песню Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять