Супрун выложила "немного зрады" о чернике и малине

Черника не улучшает зрение, сообщила Ульяна Супрун / 1zoom.ru

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун выложила "немного зрады" о чернике — ягода не улучшает зрение и пищеварение.

И еще "зрада" — малина не сбивает температуру, написала чиновница на своей странице в Facebook.

Супрун отметила, что в чернике содержится много фиолетовых соединений, которые обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием, — антоцианов.

"...Однако, пока нет доказательств, полученных в тщательно спланированных экспериментах и на людях, что черника может улучшить зрение, хотя определенные свидетельства есть", — отметила она.

И.о. главы Минздрава добавила, что в малине есть ацетилсалициловая кислота (используется для снижения температуры), однако 100 грамм ягод содержат 1 мг этой кислоты, а 1 таблетка — свыше 300.

"... Флавоноиды малины могут иметь незначительную противовирусное действие", — подчеркнула Супрун.

Ранее диетолог Светлана Фус сообщила, что синие, красные и фиолетовые ягоды содержат полифенолы, которые способствуют выработке в организме человека полезного холестерина.

Справка. Флавоноиды — это крупнейший класс растительных полифенолов. Полифенолы — компоненты растительных продуктов, которые выступают в роли мощных антиоксидантов.