Черника: что нужно знать об этой ягоде и вся правда о полезности для глаз

13 июля 2019, 04:27

Главред выяснил, что это за ягода и чем полезна черника.

Черника – польза, калорийность, витамины, где растет и что лечит
Черника: что нужно знать об этой ягоде и вся правда о полезности для глаз / 1zoom.ru

Черника – это польза для организма и услада для желудка.

К слову, черника на украинском – чорниця (если будете искать ценник в магазине), и сейчас ей самый сезон.

Главред выяснил, что это за ягода и чем полезна черника.

Черника: польза

По содержанию полезных компонентов черника входит в топ-20 лучших продуктов растительного происхождения, а по содержанию марганца вообще является лидером не только среди ягод, но также овощей и фруктов.

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Черника: витамины

В состав черники входят такие витамины:

  • А, РЭ;
  • бета каротин – этим и полезна черника для глаз;
  • В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), В4 (холин), В5 (пантотеновая), В6 (пиридоксин), В9 (фолаты);
  • C (аскорбиновая кислота);
  • Е, альфа токоферол, ТЭ;
  • Н, биотин;
  • К, филлохинон;
  • РР, НЭ;
  • ниацин.

Что лечит черника

Врачи рекомендуют есть чернику:

  • при кишечных инфекциях (особенно гастрите со сниженной кислотностью);
  • при болезнях кожи;
  • сахарном диабете;
  • при заболеваниях печени;
  • сердечно-сосудистых патологиях (снижает холестерин);
  • ревматизме и т.п.

Черника для глаз

Черника для глаз действительно полезна, но реклама в этом вопросе немного лукавит. Как пояснила диетолог Галина Незговорова:

"Существует ошибочное мнение, что именно черника улучшает зрение. На самом деле это рекламный трюк. Витамины и минералы черники улучшают состояние сосудов, в том числе и сетчатки глаза – но непосредственного влияния они не оказывают".

Она уточнила, что малина в этом плане – также улучшает зрение.

Черника: калорийность

Калорийность черники – 44 кКал на сто грамм продукта. При этом она очень питательная: в одном стакане черники – 14% от суточной нормы диетической клетчатки и 20% витамина С.

Черника: где растет

Читайте такжеКлубника: польза и вред для здоровья и как правильно выбратьЭто дикорастущее растение. Черника растет на болотах и в хвойных лесах, где много тени и влаги – причем исключительно в северном полушарии Земли.

На открытых участках в теплом климате, в частности, в степи, черника не встречается.

Ранняя черника появляется уже в июле, но пика своей полезности ягоды достигают чаще всего в августе.

Черника и голубика

Читайте такжеПочему березовый сок называют живой водой и как его пить, чтобы похудеть и была польза для здоровьяЧерника и голубика – растения-"родственники", и довольно близкие (это вересковые культуры рода вакциниум). Если смотреть на природе, то куст черники немного ниже (редко когда превышает 30 см), но покупателю на рынке на глаз отличить эти ягоды будет сложно. У черники более сочные плоды более темного цвета. Зато у голубики ягоды крупнее.

Что касается пользы от черники и голубики – то обе ягоды практически одинаково полезны, причем витаминный состав у них схож. Самую большую пользу приносят они глазам, то есть лечат зрение. Также полезны для ЖКТ, при камнях в почках и анемии. Повышают иммунитет.

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