Эксперт назвала самые вредные и полезные для здоровья каши

3 июля 2019, 00:28

Оказывается, овсянка быстрого приготовления приносит минимум пользы.

гречка
Гречка - одна из самых полезных круп / Фото: telegraf.in.ua

Специалисты утверждают: каши могут как улучшить состояние здоровья, так и принести ему значительный вред.

Эксперты Национального исследовательского центра Здоровое питание составили рейтинг из пяти самых здоровых каш для завтрака, а также антирейтинг блюд.

По словам эксперта, все каши, которые мы можем рассматривать в качестве полезных, должны делаться из цельнозерновых круп. Из таких продуктов мы получаем полезные медленные углеводы как источник энергии, а также клетчатку, микроэлементы и витамины. Эти ценные вещества содержатся только в цельнозерновых крупах и, увы, исчезают при их перемалывании и дальнейшей обработке.

Самые полезные крупы, с которых стоит начинать свой день:

Коричневый и дикий рис

Он богат калием и потому очень полезен для сердечно-сосудистой системы. А также благоприятно действует на желудочно-кишечный тракт. Поскольку при переваривании рис мягко обволакивает стенки желудка. Вам нужен не белый, а бурый или коричневый рис.

Гречка

В ней содержится медь, а также полезные вещества - флавоноиды, которые способствуют укреплению сосудов. Кстати, именно поэтому гречку нередко назначают больным после операции. Гречка очень полезна и для детского питания. Покупайте крупу-ядрицу, которую нужно варить 20 минут с лишним, советует эксперт.

Цельнозерновой геркулес (овсянка)

Главная ценность такой каши - бета-глюканы. Это очень полезный подвид клетчатки. В числе прочего он поддерживает продолжительное чувство насыщения. И можно спокойно дожить до обеда без вредных перекусов.

Варить овсянку эксперт советует на воде, добавляя молоко лишь потом. И заправлять растительным, а не сливочным маслом. Таким образом наш организм получит полезные моно- и полиненасыщенные жиры, которые также создают чувство сытости на более продолжительное время.

Перловка

В ней много клетчатки. Причем она содержится не только во внешней части ядра, как в большинстве других круп, а во всем зерне. Достоинством перловки является то, что эта крупа некалорийна. 100 граммов (то есть полстакана) перловки содержат всего около 120 калорий. При этом в них 7 г клетчатки, около 10% дневной нормы витамина В3 и около 30% дневной нормы селена. А еще калий и фосфор. Особенно полезна эта каша людям, страдающим диабетом.

Киноа

Эта псевдозерновая (на самом деле она относится к листовым овощам) культура родом из Южной Америки. В киноа высокое содержание белка, также эта культура богата магнием, калием, медью и цинком. В ней содержатся витамины группы B, среди которых пиридоксин, тиамин, рибофлавин, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, ниацин.

Есть виды круп, которые лучше вовсе избегать.

Белый рис

Любое шлифованное зерно теряет многие полезные свойства и становится легкоусвояемым углеводом. Такая пища быстрее эвакуируется из желудка, дает меньшее чувство насыщения. Кроме того, в белом рисе практически нет витаминов и других важных для нас веществ, содержащихся в сером или буром рисе.

Манка

Это продукт мельчайшего помола пшеницы. В результате такой обработки крупа не содержит клетчатки, полезных минералов, а витаминов в ней минимум. Основная составляющая манки - крахмал. Из-за этого у крупы очень высокий гликемический индекс. Ее единственным достоинством является легкая и быстрая усвояемость, поэтому она считается либо детским питанием, либо питанием для больных.

Здоровым взрослым людям часто есть ее на завтрак не рекомендуется. Но и педиатры сейчас не советуют пичкать детей манкой, поскольку быстрых углеводов у современных малышей в доступе и так предостаточно.

Овсянка быстрого приготовления

Геркулес мелкого помола по своим свойствам значительно отличается от цельнозерновой овсянки. Такая крупа плоха тем, что в ней намного меньше пищевых волокон. И когда вы едите такую кашу, то не получаете полезных веществ, которые содержатся в цельнозерновой крупе (например, упомянутых бета-глюканов). Но зато поглощаете много быстро усваиваемых углеводов. Крахмал, содержащийся в крупе, будет быстро расщепляться, а чувство насыщения мгновенно пройдет. И эффект для вашего организма от каши будет примерно таким же, как после сладкого десерта, а не полезного завтрака.

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