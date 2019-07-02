Анита Луценко рассказала, почему на ночь вредно кушать

Анита Луценко также рассказала, что нельзя есть на ночь / instagram/anitasporty

Фитнес-тренер Анита Луценко рассказала о вреде еды на ночь и предостерегла: если вы не хотите набирать лишний вес и быстрее стареть, стоит и вовсе забыть о позднем ужине.

Еда перед сном блокирует выработку мелатонина, соматотропина, тестостерона - гормонов, пик выработки которых – ночь, и которые отвечают за регенерацию, омоложение, иммунитет и похудение, написала эксперт в Instagram.

Как итог - набирается лишний вес, изнашивается организм, и быстрее стареет.

Луценко также посоветовала, какую пищу можно употреблять за 3 часа до сна.

Варианты:

каша+овощи

рыба/птица+овощи

суп/суп-пюре

Под запретом: красное мясо, хлеб, сладости, фрукты, сладкий творог и белый хлеб. Все это нарушит сон и застопорит процесс похудения.

Травяной чай перед сном - можно, до 100 мл.

По словам спортсменки, при недостатке сна лептин падает на 20%, а чем его меньше - тем сильнее голод.

"Так что, если чувствуете перед сном прилив лютого голода - пейте воду и быстро спать! Утром пройдет", - пообещала эксперт.

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