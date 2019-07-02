Анита Луценко рассказала, почему на ночь вредно кушать

Эксперт также посоветовала, когда есть и что.
Фитнес-тренер Анита Луценко рассказала о вреде еды на ночь и предостерегла: если вы не хотите набирать лишний вес и быстрее стареть, стоит и вовсе забыть о позднем ужине.
Еда перед сном блокирует выработку мелатонина, соматотропина, тестостерона - гормонов, пик выработки которых – ночь, и которые отвечают за регенерацию, омоложение, иммунитет и похудение, написала эксперт в Instagram.
Как итог - набирается лишний вес, изнашивается организм, и быстрее стареет.
Луценко также посоветовала, какую пищу можно употреблять за 3 часа до сна.
Варианты:
- каша+овощи
- рыба/птица+овощи
- суп/суп-пюре
Под запретом: красное мясо, хлеб, сладости, фрукты, сладкий творог и белый хлеб. Все это нарушит сон и застопорит процесс похудения.
Травяной чай перед сном - можно, до 100 мл.
По словам спортсменки, при недостатке сна лептин падает на 20%, а чем его меньше - тем сильнее голод.
"Так что, если чувствуете перед сном прилив лютого голода - пейте воду и быстро спать! Утром пройдет", - пообещала эксперт.
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